Un estudi identifica canvis cerebrals 20 anys abans de la diagnosi de l'Alzheimer

Un estudi liderat per investigadors de Barcelona ha permès identificar canvis cerebrals en subjectes sans a través de noves tècniques d'imatge de ressonància magnètica 20 anys abans de la diagnosi de la malaltia d'Alzheimer i de l'aparició dels seus símptomes, segons un comunicat de l'Hospital de Sant Pau aquest dijous.





El treball ha estat elaborat per la Unitat de memòria de l'Hospital de Sant Pau i de l'Institut d'Investigació de l'Hospital de Sant Pau, en col·laboració amb la Unitat d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic - IDIBAPS, i investigadors del consorci mundial The Dominantly inherited Alzheimer Network (DIAN).





El treball, publicat a la revista 'Alzheimer' s & Dementia: The journal of the Alzheimer 's Associationhan', ha estudiat les trajectòries de més de 300 participants en els quals, a causa d'una mutació coneguda en el seu genoma, s'ha pogut estimar en quin moment de seva vida desenvoluparien els primers símptomes clínics de l'Alzheimer.





Segons el neuròleg i investigador principal de el projecte Juan Fortea, "les noves dades obtingudes tindran una gran implicació a l'hora de dissenyar futurs estudis per comprendre troballes inesperades d'assajos clínics amb teràpies antiamiloides".





Per la seva banda, la coautora de l'article i directora de el Programa d'Informació i Consell Genètic (PICOGEN), la doctora Raquel Sánchez-Valle, ha afirmat que "comprendre millor els motius que causen la malaltia, i desenvolupar tècniques i modelatges dels canvis que es esdevenen, és imprescindible per poder arribar a curar la malaltia ".