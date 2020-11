El Govern obre aquest divendres les ajudes per a professionals de la cultura

El Govern obrirà aquest divendres els tràmits per accedir a l'ajuda de 750 euros per a pal·liar la "delicada situació econòmica" dels professionals de la cultura arran de la pandèmia del coronavirus.





Ho han anunciat aquest dijous en un comunicat les conselleries de Cultura i de Treball, Afers Socials i Famílies, que han augmentat la dotació pressupostària per a les subvencions dels 3,6 milions anunciats en un primer moment, als 6,5 milions d'euros .





Podran accedir a l'ajuda tots els professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals --ja siguin artístiques, tècniques o de docència-- els seus ingressos durant els tres primers trimestres de 2020 siguin inferiors a 13.000 euros bruts.





El Govern ha informat que el criteri per establir el nivell d'ingressos s'ha marcat "d'acord amb els representants de el sector" i que, en cas que el nombre de sol·licituds superi la partida disponible, es prioritzarà a aquelles persones amb menys ingressos .





El termini per a sol·licitar la subvenció serà de 7 dies naturals i l'ordre de recepció de les peticions "no es tindrà en compte per establir l'atorgament dels ajuts", ha informat la Generalitat, que espera que la mesura arribi a més de 8.000 professionals .