La Guàrdia Urbana de Badalona incorpora 26 nous agents, amb 10 places reservades per a dones

A partir de demà, divendres 27 de novembre, s’obre la convocatòria per a la provisió de 26 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana de Badalona. Tal com es publica avui oficialment al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), el termini per a l’admissió de candidats i candidates finalitzarà el pròxim 16 de desembre. D’aquestes 26 noves places, hi ha reserva de 10 per a dones.





A aquesta futura incorporació de 26 nous agents de la Guàrdia Urbana s’hauran de sumar l’any vinent els 19 agents provinents d’altres administracions, en una convocatòria interadministrativa que el Govern local ha posat en marxa.





L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha manifestat que “aquesta convocatòria és una nova mostra de l’aposta d’aquest govern municipal perquè Badalona pugui tenir el màxim nombre d’agents al carrer amb l’objectiu de reforçar la seguretat a la ciutat”.





La presentació d’instàncies s’han de fer telemàticament a través del web municipal, Seu Electrònica, mitjançant l’opció “Accés procés selectiu”. Es pot fer el seguiment del procés de selecció fent click aquí.