​El Parlament europeu alerta sobre el deteriorament dels drets fonamentals a la UE

En una resolució aprovada per 330 vots a favor, 298 en contra i 65 abstencions, els eurodiputats denuncien els intents en diversos Estats membres d'afeblir la separació de poders i la independència de la judicatura i reiteren la urgent necessitat de dotar la UE d'un mecanisme de control i protecció de la democràcia, l'Estat de dret i els drets fonamentals. Destaquen els atacs a la llibertat dels mitjans de comunicació, la seva independència i pluralisme, amb especial atenció al paper dels periodistes i dels delators.









També demanen als Estats membres que no adoptin lleis per limitar la llibertat de reunió, i que posin límit a les intervencions desproporcionades i violentes de les forces de l'ordre.





PROTECCIÓ

Els grups vulnerables (com ara dones, persones amb discapacitat, gent gran, nens, migrants, gitanos, les comunitats nòmades i les persones LGBTI+) s'han vist afectats de manera desproporcionada per les retallades de la despesa pública, assenyala el text, que reclama polítiques que tinguin en compte els drets humans, econòmics i socials. Els eurodiputats destaquen, així mateix, la importància d'una transició mediambiental justa, demanen protecció per als joves que no poden accedir a un habitatge a causa del preu i, molt especialment, per als nens en situació de pobresa.





La Cambra condemna l'ofensiva organitzada contra la igualtat de gènere i els drets de les dones, incloent-hi la salut i els drets sexuals i reproductius. Els eurodiputats subratllen que les dones i les nenes han de poder accedir a mètodes anticonceptius moderns i d’interrupció legal i segura de l'embaràs. Apunten a l’«alarmant taxa de feminicidis a la UE» i reclamen que es posi fi a la pràctica de segregar les dones gitanes a les maternitats i que s'ofereixin compensacions a les víctimes d’esterilitzacions forçoses.





Els eurodiputats estan molt preocupats per les denúncies de devolucions sumàries de sollicitants d'asil a les fronteres europees i més veient la situació humanitària en els camps de refugiats en territori europeu. La intimidació, les detencions i els procediments penals contra organitzacions i particulars per prestar assistència humanitària a migrants han de desaparèixer, afegeix la resolució, que aposta per establir corredors humanitaris i programes de visats humanitaris.





CONTRA L'EXTREMISME

El text alerta que la incitació a l'odi i diferents expressions de racisme s'estan normalitzant, però no només per part d'extremistes, sinó també pels dirigents polítics en alguns estats membres. Els eurodiputats insten a prohibir de manera eficaç els grups neofeixistes i neonazis i qualsevol altra fundació o associació que exalti i faci apologia del nazisme i el feixisme. També condemnen els atacs contra els cristians.

A més, el Parlament subratlla el vincle entre el crim organitzat, la corrupció i la llibertat d'expressió, els centres de detenció, l'accés a drets socials i el tràfic de persones, mostra inquietud per la reducció de l'espai per la societat civil, adverteix contra els riscos de la legislació antiterrorista i condemna l'abús de la normativa per reprimir la dissidència, subratlla els riscos associats a l'ús de la intelligència artificial i el processament de dades per a la manipulació del comportament, i denuncia les condicions deficients a les presons i demana estàndards europeus comuns en línia amb la legislació internacional.