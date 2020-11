La Diputació de Barcelona aprova un pressupost de 1.008 milions

La presidenta de la Diputació, Núria Marín, el diputat de l'àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, Carles Ruiz, i el de Cultura, Joan Carles Garcia Cañizares, han presentat el Pressupost en roda de premsa, que s'ha aprovat amb els vots a favor de JxCat, PSC, en comú Guanyem, PP i Tot per Terrassa, l'abstenció d'ERC i Cs, i cap vot en contra.





El pressupost inicial compta amb 965.234.000 euros, a què se sumarà una partida addicional de més de 40 milions procedent de el romanent de tresoreria, i tindrà com a objectiu principal fer front als efectes de la Covid-19 i complir amb el pla de la corporació .





En concret, 35,9 milions aniran destinats a el pla de xoc per pal·liar els efectes de la pandèmia: s'invertiran cinc milions d'euros a la millora dels camins municipals, 10,3 milions a el reforç econòmic i ocupació de la província, 16, 9 a la reactivació sociocultural, i 3,7 més a programes d'emergència.





A més, la Diputació destinarà 23 milions a programes socials -un 8,6% més que l'any passat-, 10,4 milions a la reactivació econòmica dels municipis i 5,9 milions a un pla de xoc cultural.





85.100.000 seran per al Catàleg de Serveis, 80 milions per al Programa General d'Inversions (PGI), 12 milions per al Pla d'Ocupació i 12 més per al Pla de Garantia de Benestar, i 211 milions per reforçar el suport financer i tributari dels governs locals.

També destinarà 9,9 milions d'euros a consolidar i augmentar els serveis que ofereix als ajuntaments i 14,8 milions a acabar de finançar la Xarxa de Governs Locals de el mandat anterior.





LA SORTIDA DE LA CRISI

Marín ha valorat que es tracta d'un pressupost molt important per la situació actual marcada per la crisi de la Covid-19, i ha destacat que "ha estat possible gràcies al consens i a la voluntat de govern, però també de l'oposició, de tots els grups polítics i dels municipis ".





Ha dit que està orientat a la sortida de la crisi i que ha estat possible aprovar-perquè "la Diputació és una institució sanejada i forta" i per la derogació de les regles d'estabilitat pressupostari i financera de l'Estat i als anticipis que marca el projecte de els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).





"EL MÉS SINGULAR I EXTRAORDINARI"

El diputat de l'àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, Carles Ruiz, ha assegurat que és el Pressupost "més singular i extraordinari" que ha tingut la Diputació, ja que la pandèmia ha afectat dràsticament -ha dit- a les despeses i als ingressos, i ha recordat que el 80% va destinat directament als ciutadans i als ajuntaments.





El diputat de Cultura Joan Carles Garcia Cañizares (JxCat) ha valorat que és un Pressupost bo i ampli perquè arriba a tota la demarcació, considera que ajudarà a "entendre com és el present i com abordar un futur més clar", i assegura que permet afrontar la crisi i posar recursos.





GRUPS MUNICIPALS

El diputat d'En Comú Guanyem Jonatan Fornés ha destacat el pla de xoc específic per fer front a la pandèmia i el paper que considera que el món local ha de tenir en la recuperació, i Lluïsa Melgares (Tot per Terrassa) veu falta de concreció en temes de ciutat i considera que és clau incidir en polítiques d'educació i generar moviment en l'economia.





Per la seva banda, Daniel Gràcia (PP) ha dit que "no és el Pressupost ideal", però que l o donen suport de moment excepcional marcat per la pandèmia; Salvador Tovar (Cs) ha criticat aspectes com el capítol de despeses, que considera que hauria de corregir; i Dionís Guiteras (ERC) creu que es podria haver fet "molt millor", amb més temps, planificació i consens.