La ministra Montero no venia plorada de casa

Concepción Arenal, experta en dret, pensadora, activista i pionera del feminisme a Espanya, deia que "el plor és de vegades la manera d'expressar les coses que no poden dir-se amb paraules". Això ho deia Arenal al segle XIX. Era normal en aquella època a dir aquestes paraules que tancaven altres qüestions, malgrat que l'activista gallega mai es va deixar callar pels que no pensaven com ella. Arenal va ser una dona avançada al seu temps.









En ple segle XXI, la ministra d'Igualtat va posar a plorar a llàgrima viva a l'acte organitzat amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de les Violències contra les Dones. Era un acte telemàtic, per tant, en principi, sense públic, no sembla molt lògic els sentiments a flor de pell que va demostrar la Montero. A no ser que després d'aquestes llàgrimes s'amagui algunes coses que no es poden explicar. És Pablo Iglesias, la seva parella, feminista o masclista? De broquet sembla el primer, però la realitat pot ser molt diferent.





No fa tant de temps, la ministra Montero en una entrevista deia que ella havia arribat a la política "plorada de casa". Potser aquell dia no ho havia fet i la pressió va poder més en ella. És normal, el seu càrrec li ha de donar molts maldecaps, més quan ella ha fet possible la divisió entre el moviment feminista, a més d'haver aplicat en el seu ministeri la discriminació als homes a l'envoltar-sol de dones. Passar d'un extrem a un altre és un exemple poc gratificador i menys exemplaritzant per a la ciutadania i la igualtat. El mateix que premiar a les seves amigues, activistes del feminisme excloent.





Pensar que la companya de Pablo Iglesias i ministra per aquesta relació és la inventora del feminisme, com s'ho creu ella, és realment indignant On era ella no fa tants anys? Per arribar on ha arribat, les dones de tots els colors polítics -unes més que altres, és cert- porten segles lluitant pels seus drets. Gràcies a elles, ha estat possible que ella estigui a el front del ministeri, sense que se li conegui mèrits alguns.





Crida a la unitat quan abans ha fet tot el possible per dividir el moviment, a més de penjar-totes les medalles, resulta grotesc, indignant i vergonyós.





Això sí, Montero va arribar a manifestar en aquest discurs el seu compromís amb la lluita contra la violència que segons ella "és estructural", "naturalitzada", "invisibilitzada" i en l'actualitat "qüestionada i legitimada per "l'extrema dreta ", ha sentenciat sense cap llàgrima. Com està demostrat, els extrems es toquen, no s'hauria d'aplicar aquesta màxima al feminisme, mai ha estat així, més quan la ministra crida a la unitat.