Els sondejos fan tremolar Moncloa

Creix el temor a un Executiu mancat de moderació a mida que es van coneixent el resultat de diferents sondejos on el gran perdedor en les negociacions dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) seria el mateix president, Pedro Sánchez.





















A la partida d'escacs monclovita, el joc entre bambolines de l'guru Iván Rendondo, amenaça amb un escac i mat a l'Rei perquè l'alfil i líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha sortit amb la seva aconseguint un eix estable amb nacionalistes, tirant de la equació als Ciutadans d'Inés Acostades. I ho va fer amb el vistiplau dels propis assessors de Sánchez per a més inri.





La Moncloa va permetre a Esglésies obrir canals i negociacions paral·leles amb tots els nacionalistes amb la convicció que no sortiria res. Dos mesos després, el líder morat ha aconseguit imposar la seva estratègia per sobre de la prevista pel PSOE.





Mentrestant, els sondejos comencen a vaticinar una gradual caiguda tant de Podem com de el PSOE, i un repunt de el Partit Popular encara que a Moncloa volen a finalitzar amb fredor i distància dels esdeveniments. Creuen que encara queda temps per recuperar l'espai perdut amb la posada vista en una remodelació de l'Executiu i on Podem patirà en els seus ministeris la tisora afilada de el president de l'executiu de coalició, Pedro Sánchez.





