El Govern i ERC ajornen la taula de diàleg sobre el Procés per després de les eleccions catalanes

En atenció a les enquestes ERC guanyaria les catalanes amb majoria absoluta independentista i Vox irrompria al Parlament deixant el panorama polític a Catalunya més tensionat encara.













Després dels rèdits obtinguts pels republicans en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat sobre immersió lingüística, inversió històrica i caminar cap als indults dels polítics independentistes a la presó busquen que la reedició de la taula de diàleg sobre el Procés es celebri després dels comicis autonòmics per obtenir una "votació" a la regió que resolgui el "conflicte polític" i arrencar un compromís a el govern de coalició PSOE - Unides Podem on es sometria a referendum les aspiracions d'una part dels catalans.





Aquesta operació es buscaria arraconar JxCat atès que mantenen la tesi que el, ja expresident, Quim Torra, va buscar torpedinar la taula en diverses ocasions amb la seva poca disposició a buscar un dia a la seva agenda per tingués lloc la mateixa abans de les eleccions del pròxim 14 de febrer.





Catalunya ja viu un clima preelectoral on els partits busquen rèdits als seus "èxits" amb els acords amb Madrid beneficiosos per a Catalunya i aquesta partit tant ERC com Podem faran servir la taula de diàleg amb l'Estat com batega motiv d'aquesta campanya electoral.





ERC vol portar l'aliança de Congrés a el govern de la Generalitat amb més que propable tripartit on s'incorporaria el PSC de Miquel Iceta i els comuns de Jessica Albiach per acabar amb el tàndem Puigdemont-Torra.