Vergés preveu tenir 900.000 dosis de vacuna en el primer trimestre del 2021

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat que preveu que Catalunya tingui "900.000 dosis de vacuna a partir del primer trimestre del 2021", que aniran destinades a vacunar usuaris de residències i el seu personal, a sanitaris ia persones de més de 80 anys, i després vindran dosi per a la resta de la població.





En una entrevista aquest divendres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha apuntat que no es recuperarà una certa normalitat fins que no hi hagi un "bon percentatge de la població" immunitzada, després del que ha apuntat a un 70% i ha vaticinat que es podria arribar al llarg de 2021.





La consellera ha concretat que estan organitzant la vacunació en funció del col·lectiu a què es dirigeixin, i ha explicat que els centres d'atenció primària tindran un paper més important quan les vacunes arribin a la població general.





A Catalunya arribaran primer les vacunes de Pfizer i al gener també arribaran les de Moderna, seguides de les d'Oxford, i la consellera ha subratllat que "no s'autoritzarà res que no passi tots els criteris de seguretat".





"És normal que algú tingui dubtes avui" sobre posar-se la vacuna, ha afirmat Vergés, que ha afegit que l'interessant seria que no fes falta fer obligatòria la vacunació i que la gent compti amb la informació necessària per estar tranquils, en les seves paraules.





SEGON TRAM DE REOBERTURA



Sobre el pla de reobertura i la possibilitat de passar de fase abans o després de el pont de la Puríssima, la consellera ha defensat que s'han de mantenir els terminis fixats: "Hem de fer temps per avaluar el primer tram. Hem de continuar en el camí per poder avançar de tram ", i ha avisat que s'avançarà si es compleixen els objectius, i si no es romandrà en el mateix tram.





Ha defensat que no hi ha hagut un canvi de criteris de la Generalitat per reobrir sectors i "els objectius segueixen sent els mateixos", i ha apuntat que la xifra de 1.000 positius diaris és alta però es pot gestionar, a l'igual que les 300 persones en UCIs , ja que es pot compatibilitzar l'activitat Covid amb la resta.





Vergés ha assegurat que les dades són pitjors ara que quan va acabar el confinament de la primera onada, però ha destacat que ara el sistema sanitari està "molt més preparat", i ha defensat que la Generalitat està sortint al carrer a buscar el virus, amb cribratges massius.





DEMANA AJUDES A EL GOVERN



"Hem posat tot el que estava a les nostres mans, el que sí que hem vist és un 'hands off' per part de Govern", ha retret la consellera, que ha assegurat que l'executiu central és l'únic govern europeu que no ha donat ajudes.





Ha reclamat a Govern, que considera que té capacitat per endeutar-se, que faci un pas endavant i doni suport a la gent, tant si hi ha mesures estrictes com si no: "L'Estat espanyol, a més de deixar-nos amb tota la feina, no està responent a la gent ", ha insistit Vergés.





NADAL



La consellera ha assenyalat que estan treballant un document per "explicar coses més enllà" de si hi haurà grups de sis o deu persones en les reunions de Nadal, per explicar el concepte de bombolla i la importància de no barrejar les bombolles.





"La millor manera de garantir el Nadal és que complim avui" amb les mesures establertes, i ha dit que espera no haver de fer un pas enrere en els trams, després del que ha demanat comptar amb la complicitat de tot el món i ha agraït l'esforç.





Ha sostingut que "no hi ha res escrit sobre una tercera onada" i ha defensat que la Generalitat està treballant per fer possible les eleccions el 14 de febrer.





Sobre l'obertura de les pistes d'esquí, la consellera ha dit que s'està parlant a nivell europeu i que França i Alemanya no obriran fins al gener: "Ara hem de debatre-ho bé i estem condicionats al que faci la resta d'Europa".





Ha descartat establir que la gent pugui saltar-se el confinament municipal o comarcal de cap de setmana per assistir a actes culturals i ha lamentat que això "forma part de l'equilibri" que han de trobar en les mesures establertes en el pla de reobertura.





Preguntada per la possibilitat de fer test ràpids en les farmàcies, Vergés ha assegurat que ho estan treballant amb aquest sector i que "no serà ràpid", perquè ara mateix no està autoritzat i s'ha de trobar la manera de col·laborar, i que també depèn de la voluntat de les farmàcies, en les seves paraules.





Ha afirmat que repetiria en el càrrec de consellera de Salut perquè té "projecte" i estan realitzant una agenda de transformació de sistema sanitari.