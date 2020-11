Estudi Hospital Vall d'Hebron: Només el 8% de menors amb Covid-19 van ser transmissors a Catalunya

Només un 8% dels pacients pediàtrics amb diagnòstic de Covid-19 confirmat a Catalunya entre l'1 de juliol i el 31 d'octubre van ser els transmissors de la infecció per SARS-CoV-2 a la resta de membres del seu nucli familiar, segons la part prospectiva de l'estudi 'Covid pediàtric a Catalunya' de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.





















L'estudi ha estat realitzat a partir de 1.081 pacients pediàtrics amb una PCR positiva i 3.515 contactes familiars diagnosticats entre l'1 de juliol i el 31 d'octubre, ha informat aquest divendres l'hospital en un comunicat, que ha assenyalat que s'ha disposat de capacitat diagnòstica amb PCR de forma generalitzada per a l'estudi de contactes.





Aquesta segona part de l'estudi es va realitzar durant els mesos d'estiu i durant les primeres set setmanes després de l'inici de les escoles, després de la desescalada i en fase de nova normalitat, a diferència de la part retrospectiva de l'estudi, en què els casos diagnosticats corresponien a el període de confinament.





A la part retrospectiva de l'estudi, presentada el passat mes d'agost, un 3,4% dels pacients pediàtrics amb diagnòstic de coronavirus confirmat a Catalunya entre l'1 de març i el 31 de maig --en ple confinamiento-- van ser els transmissors de la SARS-CoV-2 dins del seu nucli familiar.

















En aquesta segona part de l'estudi, en 783 dels casos (72,4% dels casos) es va identificar un altre membre de la família amb PCR o diagnòstic microbiològic anterior als de el menor, o queclaramente tenia símptomes d'Covid-19 diagnosticat abans que el menor i en contacte directe amb ell.





Només en 86 casos (8%) es va determinar després de l'estudi de contactes que el pacient pediàtric havia contagiat a altres membres de la seva família, encara que en 55 casos addicionals, el cas índex era un altre menor de la família (5%).





"L'estudi prospectiu reafirma que els nens són menys transmissors de la SARS-CoV-2 que els adults en l'entorn domiciliari, com ja apuntava la primera part", ha explicat el cap de la Unitat de Patologia Infecció i Immunodeficiències de Pediatria, Pere Soler .





Soler ha assegurat que es constata que la lliure circulació dels nens i el retorn a les aules no han suposat una "major transmissió" de la SARS-CoV-2 per part d'ells.





LA MEITAT, asimptomàtics

L'estudi prospectiu també assenyala que un 47% dels pacients pediàtrics amb Covid-19 (un total de 506) són asimptomàtics, i en els casos amb símptomes, el més habitual és la febre (70,6%; 406 nens), seguit de tos (36,9%, 212 nens), mal de cap (24,5%, 141 nens), fatiga (24,3%, 140 nens) i diarrea (16,3% 94 nens).





"Gairebé la meitat dels nens i nenes amb infecció per SARS-CoV-2 són asimptomàtics i s'ha observat que el nombre de nens que requereixen un ingrés hospitalari per la Covid-19 segueix sent molt baix", ha assenyalat l'investigador Antoni Soriano , de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria.





Només un 2,5% dels pacients pediàtrics (27, d'un total dels 1.072 de l'estudi dels quals es tenia informació sobre hospitalització) han requerit hospitalització de l'1 de juliol a l'31 d'octubre, mentre que en l'estudi retrospectiu (de l' 1 de març a l'31 de maig) van ser un 19%.





Un total de 118 nens (11%) presentaven comorbiditats o altres malalties prèvies, sense que aquestes hagin suposat un augment de el risc d'ingrés: el 99,2% (1.006 pacients) es va recuperar totalment i sols cinc (0,4%) van presentar seqüeles i no s'ha registrat cap mort.





"L'afectació de la Covid-19 en els menors d'edat de Catalunya segueix sent escassa després de el període de confinament, amb els nens amb plena mobilitat", ha subratllat la cap de Servei de Medicina i Epidemiologia Preventiva, Magda Campins, que ha assenyalat que en més d'un 70% dels casos el cas originari de el focus ha estat un adult.





L'hospital també ha assenyalat que la realització de PCR ha augmentat "de manera exponencial" en els últims mesos, passant de 38.400 a l'agost a més de 140.000 a l'octubre, i ha assenyalat que en les vuit primeres setmanes d'escola s'han realitzat 287.046 PCR a menors de 18 anys a Catalunya.