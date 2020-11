Sanitat dividirà a la població en grups per rebre la vacuna contra la Covid-19

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres en una roda de premsa els grups de població que en tres fases i que previsiblement començaran al gener i finalitzaran a l'estiu, rebran la vacuna contra la Covid-19, s egons s'estableix en el Pla de Vacunació contra COVID-19, aprovat dimarts pel Consell de Ministres.





1.- Els residents i el personal sanitari de residències i centres de grans dependents seran els primers a rebre la vacuna un cop arribin les primeres dosis, a partir de gener de 2021 i fins al març,





2.- Personal sanitari i els grans dependents no institucionalitzats. En total, a la primera etapa de la vacunació es vacunarà a 2,5 milions de persones.





3.- Majors de 65 anys





4.- Persones amb condicions de risc





5.- Persones que viuen o treballen en comunitats o entorns tancats





6.- Persones vulnerables per la seva situació socioeconòmica





7.- Persones amb treballs essencials





8.- Personal docent





9.- Població infantil, adolescents i joves





10.- Persones que viuen en zones amb importants brots de coronavirus o d'alta incidència





11.- Les dones embarassades o que estan en el període de lactància





12.- Les persones a SARS-CoV-2.





Aquests grups s'han establert en base als criteris de risc de mortalitat, exposició a la malaltia, impacte socioeconòmic i transmissió de la malaltia.





"Conforme anem rebent informació de disponibilitat de vacunes seran assignats els grups al llarg de la fase dos i tres", ha dit Illa, per comentar que la segona fase es durà a terme des del març i fins a finals de maig o principis de juny, i la tercera al llarg de l'estiu.





En aquest sentit, el ministre de Sanitat ha recordat que el principal objectiu de el pla de vacunació és reduir la morbimortalitat i la mortalitat pel coronavirus a Espanya a través de les vacunes, un cop estiguin autoritzades. "Les vacunes que van a rebre autorització gaudiran de tots els requisits de seguretat i eficàcia i, si alguna no en té, no serà autoritzada per a ser administrada a la Unió Europea", ha recalcat.





Precisament, aquest divendres s'ha reunit la Comissió de Salut Pública de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (SNS), formada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, per abordar les bases tècniques de l'estratègia de vacunació de l'Covid-19.





No obstant això, serà el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) el que aprovarà formalment les diferents prioritzacions de cada etapa, prèvia discussió en la Ponència de Vacunes i en la Comissió de Salut Pública, un cop es conegui la disponibilitat de dosis de l'o les vacunes autoritzades i adquirides pel Ministeri de Sanitat.





Espanya va rebre en total uns 140 milions de dosis de vacunes, per immunitzar uns 80 milions d'habitants.

"Hi haurà vacunes per a proporcionar a tots els ciutadans d'Espanya i també per exercir les nostres tasques de solidaritat que també tenim molt presents", ha assegurat el ministre.





Els contractes signats per la Comissió Europea arribaran fins a 1.400 milions de dosis, unes 800 milions d'immunitzacions, ja que gairebé totes les vacunes desenvolupades fins al moment, com les de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, consten de dues dosis. De moment, la candidata de Janssen és l'única que s'administraria en una sola dosi.