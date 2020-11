La policia deté una jove per maltractaments al seu nuvi

La Policia Nacional ha detingut a Palma a una jove, de 28 anys d'edat i d'origen colombià, com a presumpta autora d'un delicte de danys, violació de domicili i maltractaments en l'àmbit familiar cap al seu nuvi.





En una nota de premsa, els agents han relatat que, aquest dijous, van ser alertats d'una baralla familiar que s'estava produint a Son Cotoner.





Un cop al lloc, els agents van parlar amb la víctima de l'agressió, que va assegurar que, moments abans, havia tingut una baralla amb la seva nòvia. Al veure-alterada, va abandonar el lloc per dirigir-se a la seva domicili per no tenir problemes.





Un cop al seu habitatge, la noia va escalar per la façana i va entrar en l'habitatge de la víctima. Un cop allà, va agredir l'home i va trencar diversos objectes. A més, quan va sortir al carrer, va colpejar la moto del nuvi i li va trencar el mirall retrovisor.





Després de conèixer els fets, la Policia es va dirigir a la casa de la jove i la van detenir. Es veu que és la segona vegada que la dona escala per accedir a l'habitatge de la seva parella ja que, al juliol, es va produir un episodi de violència similar.