El Govern no es planteja fer test d'antígens a les farmàcies

El director de Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha afirmat aquest divendres que la Generalitat no es planteja test d'antígens en farmàcies, i que el seu pla passa per que en elles es recullin els kits per automostres.

En roda de premsa després de la signatura del conveni per a l'ampliació de l'Hospital de Calella (Barcelona), ha adduït "raons diverses", i ha assenyalat que són espais importants de circuits nets pels quals transiten 300.000 persones diàries. Ha assenyalat que a la Generalitat li "interessa" que el test d'antígens estigui present en ambulatoris i hospitals, sobretot en els comarcals.





Comella també ha assegurat que preveu que els mòduls hospitalaris previstos en diversos centres catalans, com l'Arnau de Vilanova de Lleida o l'Hospital de Bellvitge (Barcelona), puguin estar "a disposició durant el mes de gener".





Preguntada per la vacunació, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que preveu l'arribada d'unes 900.000 dosis durant el primer trimestre del 2021, i que els primers als quals s'administrarà seran els usuaris de residències, el personal d'aquestes, els professionals sanitaris i els majors de 80 anys, i ha assenyalat que poder immunitzar a un 60-70% de la població donaria "tranquil·litat".





Vergés ha tornat a demanar prudència amb el començament del pla de desescalada, ha reiterat que els trams de 15 dies "s'han de esgotar i més a l'inici", i ha afirmat que la millor manera de plantejar el Nadal és l'actuació i la protecció d'aquestes setmanes.





Tant Vergés com el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, no han volgut avançar cap mesura concreta respecte al Nadal fins que no estigui tot decidit per "no marejar" ni crear expectatives, i igualment la consellera tampoc ha volgut entrar en quan es podrà iniciar la temporada d'esquí fins que no estigui definit tots els aspectes.





36 MILIONS D'INVERSIÓ

La Generalitat ha signat amb l'Ajuntament de Calella un conveni per a les obres d'ampliació i millora de serveis de l'Hospital Sant Jaume de Calella, que preveu una inversió de l'Executiu català de 36 milions d'euros.





Vergés ha subratllat que s'augmentarà en 15.000 metres quadrats l'hospital per millorar la seva capacitat assistencial, en un moment que, ha dit, "es necessita un sistema de salut més fort que mai".





Comella ha dit que el de Calella és un hospital molt fragmentat i que amb l'ampliació i remodelació tindrà una "sensació de compactar" les instal·lacions, que guanyaran en llits de semicrítics i potència quirúrgica.





L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha afirmat que amb l'ampliació es millorarà el servei sanitari i els professionals "podran treballar en condicions", i el consistori invertirà uns 2 milions en l'ampliació de l'aparcament, que passarà de 200 a 300 places.