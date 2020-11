El Suprem es mostra contrari a donar la semillibertat als presos del procés

El Tribunal Suprem s'ha mostrat contrari, en les seves primeres deliberacions, a donar la semi llibertat als condemnats pel Procés. La Sala Penal de l'alt tribunal ha estudiat els recursos presentats per la Fiscalia contraris al fet que es concedeixin aquests beneficis penitenciaris als líders independentistes, ja que cap d'ells ha mostrat penediment i sí la seva disposició a repetir les seves actuacions.





Els jutges ha d'estudiar diversos recursos per cada un dels presos ja que als de la Fiscalia cal afegir els que han presentat tots ells contra la decisió dels jutges de vigilància penitenciària de suspendre la decisió del departament de Justícia de la Generalitat de donar-los la semi llibertat. I, d'altra banda, també han de decidir sobre si, tal com pretén la Generalitat, se'ls permet sortir de la presó per anar a treballar o a fer voluntariat i tornar a la presó només per dormir.





Si en els casos que han estudiat els magistrats han optat per rebutjar la possibilitat que els condemnats obtinguin la semi llibertat, sembla complicat que a la resta dels casos decideixin el contrari. Això fa preveure que la decisió final en tots els casos serà la de mantenir el criteri de la fiscalia i impedir que puguin sortir al carrer cada dia.





Per tot això, la possibilitat que els líders independentistes puguin sortir de la presó abans del previst per la llei passa bé perquè el Govern els concedeixi un indult, bé perquè es reformi el delicte de sedició en el Codi Penal i es rebaixin les penes , del que sí que podrien aprofitar-se aquests presos.





De tota manera, tenint en compte quina és la situació processal de cada un d'ells, tan sols Carme Forcadell i Dolors Bassa es podrien veure afectades. Les dues gaudeixen d'un règim de semi llibertat que els permet sortir de presó de dilluns a dijous i els caps de setmana i si el Suprem dictamina contra la decisió de la Generalitat de concedir-los aquests permisos, les dues haurien de tornar a la presó perdent aquests privilegis.





REHABILITACIÓ FRACASSADA

Un dels principals arguments emprats per la Fiscalia per als recursos que ha presentat és que cap dels presos ha mostrat el més mínim símptoma de penediment pels fets que els van portar davant la justícia. Les reiterades manifestacions de tots ells que tornarien a actuar de la mateixa manera ha servit a la Fiscalia per assegurar que el procés de rehabilitació ha fracassat, per la qual cosa no se'ls hauria de concedir uns permisos per a la sortida de la presó aliens als quals estableix la legislació vigent per a tots els presos.