El Rei dona negatiu en una prova PCR però seguirà en quarantena

El Rei Felip VI s'ha sotmès aquest divendres a una prova PCR que ha donat negatiu en covid-19, ha informat el Palau de la Zarzuela que, no obstant, ha assenyalat que, seguint les normes sanitàries, romandrà en quarantena preventiva de deu dies que va iniciar el passat dilluns.





Dilluns, la Casa del Rei va informar que el cap de l'Estat havia tingut coneixement que una persona amb la qual va mantenir contacte proper havia donat positiu per covid-19 i que, per tant, iniciava una quarantena preventiva de 10 dies.





Així, dimecres passat va ser la Reina en solitari que va presidir la inauguració de la Tourism Innovation Summit a Sevilla. Aquest divendres, en canvi, i l Rei ha fet una intervenció telemàtica des de la seva residència a la inauguració de el V Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània.





La quarantena finalitza el 3 de desembre i en l'agenda difosa per la Casa del Rei per a la setmana que ve no consten actes amb presència de Rei. Dilluns, el lliurament de la 32 edició dels 'Premis Rei Jaume I' a València anirà igualment a càrrec de la Reina, que després rebrà en audiència una representació de la Policia Local de la ciutat.





Dijous, la Reina inaugurarà l'exposició 'Rafael a Palau. Tapissos per Felip II 'al Palau Reial i el divendres tindrà una reunió de treball amb la Fundació de l'Espanyol Urgent.