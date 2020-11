Les xifres de contagis i de morts per covid-19 segueixen en clar descens a Espanya

Les comunitats autònomes han notificat aquest dijous al Ministeri de Sanitat 10.853 casos de covid-19, dels quals 5.008 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació als 5.073 registrats el dimecres, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.628.208.





La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 307,30 casos per cada 100.000 habitants. Quant als morts per covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dijous 294 més, 1.177 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 44.668 persones.





Actualment hi ha 14.819 pacients ingressats per covid-19 a tot Espanya i 2.777 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.367 ingressos i 1.780 altes. A més, en l'última setmana 189.513 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 15.964 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa actualment en el 11,95 per cent i en les UCI al 28,44 per cent.





De les 5.008 persones diagnostiques de covid-19 en l'últim dia, 1.022 s'han localitzat a Madrid, si bé 514 a Andalusia, 336 a Aragó, 286 a Astúries, 119 a Balears, 108 a Canàries, 99 a Cantàbria, 80 a Castella -La Manxa, 21 a Castella i Lleó, 598 a Catalunya, 8 a Ceuta, 242 a Comunitat Valenciana, 259 a Extremadura, 433 a Galícia, 18 a Melilla, 86 a Múrcia, 162 a Navarra, 554 al País Basc i 63 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 3.903 morts a Andalusia (203 en l'última setmana); a Aragó 2.279 (122 en els últims set dies); a Astúries 954 (154 en l'última setmana); a Balears 404 (quatre en els últims set dies); a Canàries 339 (17 en una setmana); a Cantàbria 304 (11 en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.761 (51 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 4.487 (152 en els últims set dies).





A més, 7.911 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (39 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 54 morts des del començament de la pandèmia (set en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 2.298 (105 en els últims set dies); a Extremadura 928 (49 en una setmana); a Galícia 1.184 (60 en els últims set dies); a Madrid 11.352 (52 en els últims set dies); a Melilla 40 (tres en els últims set dies); a Múrcia 597 (44 en els últims set dies); a Navarra 863 (38 en els últims set dies); al País Basc 2.467 (49 en els últims set dies); i La Rioja 543 (17 en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 17 de novembre i fins al 23 de novembre s'han realitzat 957.254, de les quals 679.249 han estat PCR i 278.005 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 10,45 per cent.





D'altra banda, l'informe publicat aquest divendres pel Ministeri de Sanitat assenyala que des del passat 11 de maig i fins al dijous 26 de novembre s 'han notificat 35.608 casos de covid-19 entre els professionals sanitaris, dels quals 4.282 han estat diagnosticats en els últims 14 dies i 1.628 en l'última setmana. De tots els infectats, 21.378 eren personal sanitari d'un centre sanitari, 10.465 d'un centre sociosanitari i 3.765 que treballen en un altre tipus de centre.