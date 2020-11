La patronal Pimec es querella contra Joan Canadell per injúries

La patronal Pimec ha presentat una querella per presumptes injúries contra el president de Consell de Cambres de Catalunya i de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, han informat fonts de l'organització.





Segons ha avançat El Periódico, la patronal de petites i mitjanes empreses presenta la demanda després del conflicte arran de la proposició de llei de JxCat i ERC per garantir finançament públic i representativitat institucional de les càmeres.





"No és una querella contra les càmeres, sinó contra la persona arran d'unes afirmacions sobre que hi ha patronals que fa 25 anys que no celebren eleccions", que es van realitzar tant en un tuit com en roda de premsa, segons assenyalen les mateixes fonts .





"Les declaracions danyen l'honor de Pimec i la seva reputació, a més que són mentida", afegeixen assenyalant que cada 4 anys s'inicia un procés electoral a la patronal -com marquen els estatuts públics- encara que posteriorment no es presentin candidatures alternatives, com ha passat en els últims anys tot i que qualsevol soci pot presentar-se.





L'organització reclama a Canadell el pagament de 30.000 euros per presumptament menyscabar la seva reputació pública.