La CUP vol fer una nou referèndum abans de 2025

La CUP ha presentat aquest divendres la seva proposta política amb la qual aniran a les eleccions catalanes previstes el 14 de febrer, en la qual es comprometen a fer un nou referèndum abans de 2025 "partint de l'experiència aconseguida en els successius embats dels últims temps".

"Ens comprometem a treballar per generar les condicions òptimes per fer efectiva una ruptura amb l'Estat espanyol en el nostre camí cap a la independència. Ens cal tornar a agafar la iniciativa en la confrontació amb l'Estat per defensar els nostres drets i llibertats com a poble", resa el document.





En un comunicat, la CUP ha explicat que el partit ha aprovat aquesta proposta que ha treballat els últims mesos amb l'objectiu de ser "un agent clau, capaç de condicionar i marcar l'agenda social i política de país, fent front a la crisi econòmica agreujada per la covid-19, i remuntant el cicle de la caiguda lliure on s'ha vist immers el moviment independentista.





Després de la seva aprovació, la formació presentarà públicament el seu "pla estratègic" de cara als comicis catalans en un acte el 3 de desembre a la Fabra i Coats de Barcelona.





En la proposta, exposen la seva estratègia de "conflicte com a motor de canvi", ja que consideren que l'Estat no facilitarà una resolució al conflicte català, de manera que aposta per la mobilització, la desobediència i situar la situació de Catalunya en el terreny internacional .





Els 'cupaires' argumenten que un referèndum per resoldre el conflicte només pot ser possible per dues vies: una negociació amb l'Estat que inclogui el reconeixement de Catalunya com a nació, el dret a l'autodeterminació i permetre un referèndum, o exercir l'autodeterminació "mitjançant una ruptura democràtica unilateral, que propiciï l'escenari resolutiu internacional incloent el referèndum, forçant a l'Estat espanyol a tenir-lo d'assumir".





Consideren que per aconseguir els dos escenaris cal reforçar la "confrontació, l'autotutela de drets col·lectius, la disputa de la sobirania amb l'Estat i el capital, i la ruptura democràtica".





Per això proposen augmentar la mobilització i la desobediència civil, la municipalització de serveis públics essencials, fer lleis "de sobirania i control públic sobre el territori", i en defensa de drets socials més enllà de la Constitució i l'Estatut, entre d'altres.





INTERNACIONALITZAR EL CONFLICTE

En el document, la CUP fa èmfasi en la necessitat d'internacionalitzar el conflicte català, tot i que adverteix que "les institucions internacionals no actuaran regides per la defensa dels drets, sinó que hauran de ser obligades a fer-ho davant d'unes condicions que facin inviable la seva falta de posicionament ".





Així, advoquen per la mobilització sostinguda a més de difondre la causa de l'independentisme i aconseguir el màxim de complicitats i suports internacionals.





PROGRAMA DE "RESCAT SOCIAL"

També plantegen un programa de "rescat social" davant la crisi generada pel coronavirus, que serveixi per impulsar una renda bàsica universal i una renda mínima, garantir un habitatge digne per a tota la població, i els drets laborals, com establir un salari mínim de 1.200 euros mensuals.





Aquest programa ha de servir tant per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, com per "demostrar els límits competencials de les institucions autonòmiques, de el marc constitucional espanyol i de la UE".