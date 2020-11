Un error en els assajos genera dubtes sobre la vacuna d'Oxford i AstraZeneca

L'alta eficàcia de la vacuna contra la coronavirus de la Universitat d'Oxford i AstraZeneca pot ser degut en part a un error de dosificació. En el comunicat de premsa sobre l'eficàcia de la vacuna publicat el dilluns, la vacuna candidata va tenir una eficàcia més alta, fins a un 90%, en el grup que va rebre mitja dosi i després una dosi completa.





Però la vacuna candidata va tenir només un 62% d'efectivitat en el grup que va rebre dues dosis completes. Mene Pangalos, cap de recerca i desenvolupament de biofàrmacs en AstraZeneca, va admetre a Reuters dilluns que alguns participants van rebre mitja dosi i després una dosi completa causa d'un error de dosificació.





Pangalos el va anomenar un "error útil" en una entrevista posterior amb el New York Times, publicada dimecres. La Universitat d'Oxford va dir en un comunicat dimecres que alguns dels vials de l'assaig no tenien la concentració adequada de vacuna. Segons expliquen, el problema es va discutir amb els reguladors i van decidir completar la prova d'última etapa en dos grups, segons AP.





Els experts diuen que la petita quantitat de persones en el grup de dosi baixa, unes 2.741, dificulta saber si l'efectivitat és una peculiaritat estadística. A més, cap de les persones en el grup de dosi baixa tenia més de 55 anys i les persones més joves tendeixen a tenir una resposta immune més fort que les persones grans.





Alguns han criticat AstraZeneca i Oxford per la falta de transparència en la publicació de resultats. "Astrazeneca / Oxford obtenen una mala qualificació per transparència i rigor quan es tracta dels resultats dels assajos de vacunes que han informat. Això no és com Pfizer o Moderna on teníem els protocols per avançat i es va informar una anàlisi primari preespecificat" explica Natalie Dean, professor assistent de bioestadística a la Universitat de Florida.





"Si busquen que s'aprovi la mitjana dosi, han d'esperar fins que obtinguin un resultat convincent. Altrament, podem caure en el 'llimbs de les proves'". S'espera que es proporcionin resultats més detallats dels assaigs als reguladors, els que decidiran si autoritzen la vacuna.





Moncef Slaoui, qui lidera el programa de vacunació contra el coronavirus d'EE. UU., Va explicar en una trucada amb els periodistes que els funcionaris d'EE. UU. Estan tractant de determinar quina resposta immune produir la vacuna. Poden decidir modificar l'estudi d'AstraZeneca als Estats Units per incloure mitja dosi: "Però volem que es basi en dades i ciència", va dir.