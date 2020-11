El Col·legi de Metges carrega contra els negacionistes i demana responsabilitat

Professionals d'hospitals catalans i de Col·legi de Metges de Barcelona (Comb) han mostrat el seu malestar i impotència davant del moviment negacionista manifestat durant la segona onada de la pandèmia de coronavirus.





El secretari d'el Comb, Gustavo Tolchinsky, ha acusat el moviment de "frivolitat" i ha qüestionat que hi pugui haver gent que faci aquestes afirmacions després d'haver viscut l'impacte de la pandèmia.





Tolchinsky ha lamentat que figures públiques com el president sortint dels Estats Units, Donald Trump; el president del Brasil, Jair Bolsonaro, i el cantant Miguel Bosé, entre d'altres, donen visibilitat a un fenomen com els negacionistes, "molt minoritari".





Sobre el paper que juguen els mitjans de comunicació, Tolchinsky ha defensat que han de ser coresponsables i no amplificar aquests missatges: "S'ha d'exigir als mitjans la mateixa responsabilitat que els professionals sanitaris".





També ha criticat els negacionistes la directora de l'servei d'urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Mireia Puig, i afirmat que li genera crispació.





De la mateixa manera, el cap de Servei de malalties infeccioses i coordinador general Covid-19 de l'Hospital de la Mar de Barcelona, Joan Pau Horcajada, ha argumentat que "no es pot parlar sense conèixer la realitat".





Tant Horcajada com Puig han convidat als que neguen el Covid-19 a entrar a urgències i en les UCI dels seus centres hospitalaris pròxims, per veure el ritme d'ingressos i l'estat de les persones a les que es hospitalització.





COL·LABORACIÓ CIUTADANA





Per a la epidemiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona Susana Otero, el moviment negacionista genera impotència entre els professionals sanitaris, i veu "fonamental" la col·laboració ciutadana perquè els professionals puguin controlar la pandèmia.





El director de la unitat de cures intensives (UCI) de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, Jordi Mancebo, ha demanat que la gent, individualment, respecti les mesures que eviten la transmissió de virus: "Si no es fa a nivell individual, serà impossible tenir una victòria col·lectiva ".





Mancebo ha afegit que el negacionisme forma part de la realitat actual i que l'única forma de combatre'l és "carregar de raons, de dades i, sobretot, explicar la veritat" de la pandèmia.





També ha lamentat que "hi ha 'fake news' que són gratis i són una vergonya", en relació al paper que han jugat les xarxes socials en la desinformació.





Per a ell, la millor manera de lluitar contra aquesta problemàtica és ser transparent i honest: "El periodisme de qualitat és honest, transparent i sense additius. El que publica informacions veritables i contrastades".





Susana Otero també s'ha referit a les informacions falses: "Hi ha rumors tan inversemblants com que la pandèmia l'ha propiciat el 5G. Això no requereix cap explicació des del punt de vista científic, perquè una ona magnètica no juga cap paper en la transmissió de l' virus ".