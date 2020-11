Detingudes 20 persones per gestió irregular de residus biosanitaris de Covid-19

La Guàrdia Civil ha obert una investigació a una empresa pertanyent a un grup d'empreses internacional americà amb seu europea a Londres, per una mala gestió de residus sanitaris Covid-19, que s'ha saldat amb la detenció de 20 persones.





Segons ha explicat la Guàrdia Civil aquest dissabte a través d'un comunicat, l'empresa reduïa costos en envasos, manipulació i equips de protecció, amb l'increment de risc de dispersió de virus que suposa.





L'operació 'Ribio' s'ha centrat en les seus a Catalunya, Comunitat Valenciana, Balears i Madrid, i també a les seus de Portugal.





L'empresa gestora feia servir caixes de cartró com a envàs per a guardar les bosses infeccioses, contravenint les normes de seguretat mínimes acceptades i marcades per la legislació vigent.





Això generava un risc per als treballadors que ho manipulaven, i el transportaven, especialment en empreses subcontractades no habilitades per a aquest tipus de residus, i on els transportistes no comptaven ni amb qualificació, ni amb protocols d'actuació.





Els responsables de l'empresa incorren en diversos delictes relacionats amb la gestió irregular de residus, delictes contra els drets dels treballadors i contra la salut pública.





La mala gestió d'aquests residus pot comportar directament l'aplicació de sancions penals amb penes de presó de dos a cinc anys, multa de vuit a vint-i inhabilitació especial per a professió o ofici per temps d'un a tres anys, segons la Guàrdia Civil.





INCREMENTAR BENEFICIS





Les vigilàncies dutes a terme pel Seprona han revelat que els residus infecciosos eren emmagatzemats al carrer i sense els envasos adequats utilitzant un altre tipus d'embalatge més econòmic.





Aquest modus operandi els permetia incrementar els beneficis obtinguts, que s'estimen en un 300%, guanyant així fins a prop d'un milió d'euros.





L'estalvi en envasos provocava que gran part dels mateixos -al contenir substàncies líquidas- es deteriorés i el contingut de les bosses acabés dispers per la via pública.





L'empresa investigada assumia un volum i tipus de residus molt per sobre de la previsió realitzada sobre la base de la seva capacitat. Això ha desembocat en possibles tractaments incorrectes, que no aconseguien neutralitzar la càrrega vírica i el risc d'infecció, i, en general, actuacions negligents que han pogut generar situacions de contagi.





Els investigats feien servir naus no autoritzades per a l'emmagatzematge clandestí d'aquests residus, amb el que l'empresa va incrementar la seva gestió en tres tones en tan sols uns mesos, sense capacitat per a això.