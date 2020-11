Protecció Civil de la Generalitat activa l'Alerta del pla VENTCAT pel fort vent al litoral

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el Pla Especial d’Emergències per risc de Vent a Catalunya VENTCAT per les fortes ventades que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu avui, a partir del migdia i fins al vespre, al litoral i a cotes altes del Barcelonès, Baix Llobregat i Maresme.





Segons l’SMC, les ratxes més intenses podran superar els 72 km/h a les zones afectades.





Extremeu la prudència en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure, ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals. Cal evitar aquestes zones arbrades, incloses les d'àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades. Es recomana que les activitats previstes a l’exterior es realitzin només si es pot garantir la seva seguretat, comprovant que no hi ha risc de caiguda d’objectes que puguin produir danys. Cal tenir especial cura amb els elements mòbils tipus carpes o similars i amb la proximitat d’arbrat, bastides i murs de tancament susceptibles de ser inestables.





A nivell preventiu i en àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Especialment, cal vigilar les decoracions nadalenques i, si no es pot garantir la seva subjecció, millor retirar-les. Tampoc és segur protegir-se darrera murs o cartells publicitaris si no són estables.





Recordeu que avui també hi haurà fort onatge a tot el litoral català, en especial a la Costa Brava, on les onades podran superar els 4 metres. No us acosteu a espigons i esculleres a veure trencar les ones i respecteu els senyals de tancament. Hi són per a la vostra seguretat.





Consulteu els consells al web interior.gencat.cat/onatge i els consells de Protecció Civil de la Generalitat davant les ventades a interior.gencat.cat/ventades





Tingueu en compte també que durant el cap de setmana està en vigor el període de confinament municipal, excepte per mobilitat essencial. Consulteu les restriccions.





Cal extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i seguir els consells del Servei Català de Trànsit:





- Reduir la velocitat, corregint les desviacions per mantenir la trajectòria del vehicle.

En el cas d'avançar vehicles de grans dimensions, vigilar especialment amb la distància de separació lateral.





- Fixar-se en la trajectòria del vent a través dels arbres i arbustos de la calçada.ç





- Subjectar el volant de manera segura i forta.





- Es recomana prestar atenció a l’evolució meteorològica i seguir els consells i les possibles incidències a través del twitter @emergenciescat.