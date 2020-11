El president de Govern, Pedro Sánchez, ha advertit que es produirà una "etapa crítica" de la pandèmia de coronavirus en els primers mesos de l'any que, pel que ha demanat anteposar "la precaució sanitària a qualsevol altre tipus de propòsit" aquesta Nadal.





"Els experts vaticinen que assistirem a una etapa crítica de la pandèmia coincidint amb les primeres vacunes massives", ha afirmat aquest dissabte a la seu del PSOE durant una intervenció per presentar el pla 'L'Espanya que ens mereixem 2021-2026'.





"En aquest Nadal cal que antepongamos la precaució sanitària a qualsevol altre tipus propòsit. Regalem seguretat a aquells que volem per a seguir tots junts demà", ha afirmat.





En aquest sentit ha animat a que cada militant socialista "pugui aportar el seu granet de sorra", donant exemple. "És molt més important celebrar el Nadal en els propers anys que aquest", ha assegurat.





Sánchez ha insistit que l'objectiu és aconseguir reduir la incidència acumulada al 25 contagis per cada 100.000 habitants. "Avui estem en poc més de 300, per això queda un llarg camí per recórrer", ha declarat.





El president del Govern ha subratllat que "els propers mesos seran determinants" per doblegar la corba de contagis d'aquesta segona onada de la pandèmia, i ha assenyalat que el pla de vacunació es guia per "la igualtat".





Sobre la irrupció de la pandèmia, Sánchez ha afirmat que "va ser una pèssima notícia que va arribar quan el Govern començava a caminar. Hem pres decisions molt difícils en un temps rècord".





"Sabem com van actuar altres davant crisi més lleugeres. I sabem què va fer l'oposició: va votar en contra de l'estat d'alarma, van portar a Europa les decisions, no van fer cas les trucades d'unitat i van respondre amb atacs més destructius", ha criticat Sánchez.





En la seva opinió "no hi ha un cas igual a Europa". "Quan això acabi caldrà preguntar on estava cada un", ha subratllat.