Salut impulsa un cribatge intensiu de Covid a la zona d’influència del CAP Antoni Creus a Terrassa

CAP Antoni Creus





El Departament de Salut farà proves PCR a la població de més de 16 anys que correspongui al Cap Antoni Creus i que no presenti símptomes de la Covid-19, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. El cribatge es farà al pavelló poliesportiu de Can Parellada, dilluns, 30 de novembre, i dimarts, 1 de desembre. Salut ha establert una estratègia conjunta en la lluita contra la COVID-19, amb la collaboració de l’Ajuntament de Terrassa, l’Institut Català de la Salut, el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès, i el Banc de Sang i de Teixits, basada en la intervenció comunitària per poder controlar amb rapidesa la transmissió del virus.





Des del CAP Antoni Creus s’enviarà un SMS a les persones candidates a fer-se la prova amb una proposta de data concreta, per tal d’intentar fer el procés més àgil i evitar al màxim possible les cues. Els usuaris d’aquest centre d'atenció primària que no rebin l’SMS podran acostar-se igualment a l'equipament per fer-se la prova, sempre que portin la targeta sanitària. El pavelló estarà obert de 8.30 a 14 h i de 15 a 20.30 h, per fer les proves PCR, que aniran a càrrec de professionals del Banc de Sang i Teixits.





Pel que fa als resultats de la prova, s’enviaran per SMS i es podran consultar a l'aplicació La Meva Salut. Els casos positius seran contactats pel seu equip d’atenció primària, que farà el seguiment oportú. Pel que fa a les persones que presentin símptomes, no han de ser ateses en aquest dispositiu, sinó que han d'anar al CAP per ser valorades i fer-se la prova, si s'escau, en el seu centre d'atenció primària.





L'Ajuntament de Terrassa informarà la ciutadania d'aquesta acció a través de cartells i de la web municipal i de les xarxes socials institucionals amb l'objectiu d'arribar a tota la comunitat per aconseguir la màxima participació possible. La participació activa de la ciutadania en aquestes accions és important per aconseguir aturar l’extensió del virus i assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones infectades, ja que algunes persones no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Així, l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas és vital per frenar la pandèmia.