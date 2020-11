Almeida no treu ni posa "una coma" a Lambán, Page, Vara i Felipe González sobre l'acord amb ERC i Bildu

El regidor de Madrid i també portaveu del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha assegurat que no treu ni posa "una coma" als expressat pels presidents autonòmics socialistes Javier Lambán, Emiliano García-Page i Guillermo Fernández Vara i a la " referència del socialisme a Espanya "Felipe González sobre l'acord pressupostari amb ERC i Bildu.





"L'alcalde de Madrid no afegeix ni treu pràcticament una coma al que han dit els tres presidents autonòmics de PSOE, ni afegeix ni treu una coma al que ha dit Felipe González, que tots sabem que és una referència en el socialisme a Espanya amb una tasca com a president de Govern durant catorze anys ", ha manifestat aquest dissabte després d'inaugurar un dels pessebres de la ciutat.





Almeida ha defensat que ell no és com el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que "tira la pedra i amaga la mà" quan es remet a "presidents del PP" però no té "el coratge, la dignitat i la valentia" de dir a qui es refereix.





El primer edil ha sostingut que les postures de Lambán, Page i Fernández Vara "no coincideixen amb les tesis de Pedro Sánchez però coincideixen amb una gran amplitud del votant del PSOE", als que no els "tranquil·litzarà a la convivència en comú" votar amb ERC, "un partit que va donar un cop d'Estat i que assumeix que el vol tornar a donar", i amb Bildu.





FISCALITAT: "NO HEM INCOMPLIT RES"





Preguntat per l'harmonització fiscal, Almeida ha reptat que li diguin "una sola norma que hagi incomplert la Comunitat" en el marc fiscal perquè no coneix "ni una". "Ens han dit que som un paradís, que fem dúmping fiscal però no ens ha dit ni Pedro Sánchez, ni (el portaveu d'ERC) Gabriel Rufián ni la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, quina norma ha incomplert la Comunitat", ha etzibat.





"No hem incomplert res, hem treballat molt dur, que és diferent", ha defensat Almeida, que ha assegurat que la política fiscal a Madrid "no és la que ha determinat la situació actual a Catalunya" sinó la "deriva secessionista" de les seves governs, amb la qual "han oblidat als ciutadans".