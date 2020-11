Arrimadas replica a Sánchez: "El que no es mereixen els espanyols és que el seu futur ho decideixin Otegi i Junqueras"

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha replicat al president de Govern, Pedro Sánchez, qui ha presentat aquest dissabte 'L'Espanya que ens mereixem 2021-2026', que el que "no es mereix Espanya ni els espanyols és que el seu futur ho decideixi Otegi i Junqueras ".





Després de la reunió telemàtica de el Comitè Permanent amb els coordinadors autonòmics de la formació taronja, Arrimadas ha criticat que el suport de Bildu i ERC als pressupostos ni és "èticament acceptable" ni "aritmèticament necessari".





"En comptes d'escollir la via moderada han agafat la via d'afavorir als presos etarres o als presos del 'Procés'", ha assenyalat Arrimadas.





La president de Cs ha criticat que aquests pressupostos estan "allunyats de l'economia", ja que no s'entén com en un dels països on més està patint la crisi no s'incloguin ajudes importants dirigides a l'hostaleria, comerç pimes, a autònoms o turisme, com sí s'estan aprovant altres regions de la UE.





"El Govern ha preferit acontentar Otegi que als treballadors espanyols ja Junqueras que a les pimes dels nostres país", ha apuntat.





Arrimadas ha recordat que des de la 'formació taronja' van fer dues "promeses" als espanyols per impulsar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), que passaven per treballar per uns comptes "una mica millors" i per donar a Sánchez una alternativa moderada.





Per això, ha exalçat la tasca de Ciutadans com un partit "amb responsabilitat de Govern", tant en els Executius dels quals forma part a nivell autonòmic i local com en l'oposició i ha destacat el seu paper durant tota la pandèmia, regits pel interès general. "Som un partit coherent que treballa amb responsabilitat des de l'oposició i des del govern", ha remarcat.





ELECCIONS A CATALUNYA: CÀRREGA CONTRA PSC I PP PER REBUTJAR COALICIÓ





La presidenta de Ciutadans ha aprofitat la seva intervenció després de la reunió telemàtica de el Comitè Permanent amb els coordinadors autonòmics, per referir-se a les properes eleccions a Catalunya, assegurat que des de la formació taronja tenen el repte de fer front a el nacionalisme a les urnes.





Arrimadas ha recordat que des de fa mesos, abans de la pandèmia, la seva formació ja va allargar la mà a altres partits polítics per impulsar una coalició constitucionalistes i ha lamentat que el PSC "només estigui pensant en un segon tripartit liderat per ERC" i que el PP "només estigui intentant sumar un escó més als quatre que va treure en les últimes eleccions".