Ermitans donen consells per suportar l'aïllament social provocat per la pandèmia

Des del començament de la pandèmia, Paul Fredette i Karen Karper Fredette han fet alguns canvis en les seves vides: la Sra. Fredette va deixar d'assistir a la seva classe d'exercici local i la parella va reduir les seves interaccions amb els seus veïns. Però en molts sentits, la reclusió és una cosa natural per a ells. Des d'una casa a la qual anomenen Still Wood, enclavada en el vessant d'una muntanya envoltada per centenars d'acres de boscos salvatges, els Fredette viuen les seves vides "orientats cap a la soledat", que és la seva forma preferida de dir que són ermitans: devots de senzillesa, silenci i pregària. La ciutat més propera, Hot Springs, Carolina de Nord, està a 18 milles de distància i té una població de poc menys de 600 habitants. The New York Times ha recollit les històries d'aquestes dues persones perquè serveixin d'inspiració i ajuden a tots els ciutadans que actualment es troben reclosos a causa de la pandèmia.





El Sr. Fredette, de 71 anys, és un ex sacerdot catòlic, mentre que la Sra. Fredette, de 78, va passar 30 anys en un monestir després de l'escola secundària abans d'anar-se'n a viure com a ermità en una cabana a Virgínia Occidental. Des de 1996, la parella ha dirigit una xarxa social per ermitans i ermitans curiosos anomenada Raven 's Bread Ministries. Brinden assessorament espiritual als que busquen la solitud, escriuen llibres sobre el tema, dirigeixen un lloc web i lliuren un butlletí trimestral, Raven 's Bread, que inclou contribucions de la gran comunitat d'ermitans.





La idea original de Raven 's Bread Ministries era reforçar l'atracció dels ermitans per la solitud. Però aquest estiu, els Fredette s'han vist obligats a tractar amb un grup demogràfic diferent: aquells que lluiten contra l'aïllament de la pandèmia de coronavirus. Després de notar que la mitjana diària de visites a la pàgina web va passar de prop de 800 abans de la pandèmia a fins a 2.000 a l'agost, els Fredette van començar a pujar vídeos de YouTube. Escoltar-se sent una mica com rebre una xerrada d'ànim molt tranquil·la dels teus avis.





QUI SÓN ELS ERMITANS?





Poden viure en qualsevol lloc, però tendeixen a residir en habitatges modestes i eviten moure innecessàriament. No obstant això, un ermità tampoc s'ha de confondre amb un reclús. La diferència, va dir Fredette, és que els ermitans no abandonen la societat a causa de la misantropia. "Definiria a un ermità o una persona que tria la solitud per raons espirituals", va dir Fredette, "i accentuem l'espiritual, però pot ser qualsevol forma d'espiritualitat".





Tot i l'origen religiós de l'ermità, un nombre sorprenent de subscriptors de Raven 's Bread es descriuen a si mateixos com "anteriorment" religiosos i diuen que no estan afiliats a cap església o grup religiós en particular.





Els temes dels vídeos dels Fredette són molt variats: de vegades, la parella anima els espectadors a registrar les seves preocupacions en un diari, de vegades reflecteixen sentiments de desesperació i ira i, de vegades, transmeten experiències comparables de les seves pròpies vides, com quan la Sra. Fredette no va poder assistir a reunions familiars per estar enclaustrada al monestir.





"Molta gent va a sentir dolor, i si sap que hi ha alguna cosa que pot fer per alleujar una mica d'aquest dolor, faci-ho", va dir Fredette. A més de "donar suport" als ermitans, els Fredette serveixen com a portaveus no oficials en el seu nom, tractant de bregar amb els estereotips sobre el col·lectiu. Com tot en aquests dies, els ermitans existeixen en un ampli espectre i prefereixen una varietat d'identificadors: amants de la soledat, solitaris, contemplatius. (A la Sra. Fredette li agrada afegir "contemporani" com a qualificatiu, perquè l'estil de vida soni menys antiquat).





Encara que existeix alguna versió de l'ermità en gairebé totes les tradicions religioses, l'eremitisme s'associa més comunament amb els primers Pares i Mares cristians del desert dels segles III i IV. Els acadèmics han trobat que l'interès en la vida eremítica està lligat a la força de les institucions eclesiàstiques centralitzades de l'època, així com a la creixent industrialització i urbanització.





Avui dia, hi ha ermitans que han estat professen fidelment alguna religió - en el catolicisme se'ls crida "ermitans canònics" - i ermitans rebels que no responen a cap autoritat espiritual. Hi ha ermitans que viuen en coves, com l'ermità de l'Himàlaia, que passa els estius en una esquerda de la muntanya a 10,000 peus sobre Gangotri, Índia. Però molts més s'amaguen a plena vista, en suburbis i ciutats.





LA VIDA REAL D'UN ERMITÀ





Els ermitans mai han estat tan aïllats com molts suposen: sovint han atret devots i sempre han hagut de guanyar-se la vida, el que significa permetre algun contacte amb el món exterior.





Els ermitans contemporanis poden acceptar treballs que requereixin poca interacció humana, com netejar cases. Intenten omplir el temps extra que tenen amb pràctica espiritual, en lloc d'interacció social, en persona o en línia, i prenen decisions que donen suport a aquesta fi: meditaran en el seu viatge en lloc de llegir les notícies, o només contestaran el seu telèfon en una franja horària.





Dirigeixen meditacions mini-guiades i citen lluminàries solitàries com Thomas Merton i Julian de Norwich, un místic medieval que va viure la Pesta Negra i els disturbis civils. Els Fredette també aborden problemàtiques actuals, com la injustícia racial i el canvi climàtic. "No estem separats del que passa al nostre voltant", va dir Fredette.





¿QUALSEVOL POT ABRAÇAR LA SOLETAT?





Els mateixos ermitans estan dividits sobre el tema. "La solitud no és com les proteïnes", va dir Heidi Haverkamp, subscriptora de Raven 's Bread i autora de "Holy Solitude: Lenten Reflections With Saints, Hermits, Prophets, and Rebels", qui es descriu a si mateixa com una solitària de mig temps . "Algunes persones troben el que obtinc de la solitud en la música o en l'exercici, simplement hi ha diferents formes d'accedir al transcendent".





Diverses persones van assenyalar que la solitud per a ells és més una eina que una simple solitud confortable. "La solitud és un mitjà", va dir John Backman, un escriptor i "quasi-ermità" afiliat tant al budisme zen com al cristianisme. "És un mitjà per apropar-se, submergir-se en això o qui és més gran que nosaltres, per submergir-nos en l'Esperit, per dir-ho".





Però els Fredette i altres ermitans creuen que qualsevol podria beneficiar-se de la incorporació d'alguns fonaments eremítics, com estar arrelat en el lloc, practicar l'austeritat i comprometre amb un horari diari que prioritzi l'oració o la meditació, per ajudar-los a donar sentit a la seva aïllament en les seves vides. independentment del tipus de personalitat, religiositat o circumstàncies de la vida.





Per a les persones amb poca o cap experiència en espiritualitat ermitana, la pandèmia ha demostrat ser la porta d'entrada ideal. Karthik Kotturu, un jove de 27 anys de Gurugram, Índia, qui es va descriure a si mateix com espiritual però no religiós, va dir que després d'un difícil ajust inicial a la vida confinada, va trobar consol en els ensenyaments del budisme zen.





"La pandèmia em va fer adonar-me la por que tenia d'estar sol", va escriure en un correu electrònic. Descobrir la idea zen de desenganxar-se del món - en paraules del Tao, eliminar tant el "anhel com l'aversió" - el va ajudar a canviar la seva perspectiva. "Una vegada que vaig començar a veure el que ja tenia, els meus desitjos de buscar alguna cosa de fora van començar a disminuir".





D'altres han descobert que la situació els ha permès accedir a un amor per la solitud que sempre va estar present però que es va descuidar a causa de les obligacions de la vida. Hannah Sheldon-Dean, de 32 anys, escriptora i editora que viu a Brooklyn, va dir que els seus quefers matutins s'han convertit en una rutina lenta i relaxant, i sempre acaba els seus dies escoltant "Harry Potter i el text sagrat", un podcast en el qual els presentadors fan una lectura profunda de la sèrie Rowling, de vegades utilitzant els principis de la Lectio Divina, un estil cristià de lectura que implica abordar un text en quatre etapes sense presses: llegir, meditar, pregar, contemplar.





"Sempre he tingut tendències ritualistes i contemplatives com les que descriuen els ermitans, però la pandèmia els ha donat més espai per prosperar", va dir Sheldon-Dean.





Alguns ermitans contemporanis diuen que la pregària i la meditació es poden fer al mateix temps que participen en altres activitats. I tots els ermitans entrevistats van descriure haver experimentat un procés de dragatge psicològic en els primers dies de la seva solitud (descriure les emocions que van sorgir com a "escombraries" o "fang") i van emergir com evangelistes de l'amor propi.





"Quan estem soles, sorgeixen totes les pors, preocupacions i ansietats, perquè no podem distreure'ns", va dir la germana Elizabeth Wagner, una ermitana canònica que viu en la seva pròpia "cel·la" en els terrenys d'una ermita comunal a Central de Maine. "La millor manera d'estar amb nosaltres mateixos, d'acceptar qui som, berrugues, embalums, grats i tot, és respirar".





La Sra. Fredette va dir que comprendre el teu "jo més profund" és la clau per transformar l'aïllament ple d'ansietat en una solitud enriquidora. "Una vegada que comences a parlar-te a tu mateix, coneix-te a tu mateix, llavors t'adones que no estàs sol".