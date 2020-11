Unes 50 persones protesten a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra els narcopisos del Raval

Uns 50 veïns i integrants de diverses entitats s'han concentrat aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra els narcopisos de barri de Raval.





S'han reunit a les 12 hores i han col·locat pancartes a terra amb missatges com 'Que no trafiquin amb la teva vida', 'Bancs i narcos, estem farts' i 'Per un Raval net de drogues i especulació'.





L'acció ha comptat amb la participació de plataformes veïnals com Xarxa Veïnal de Raval, Guerrilla Raval i Acció Raval.





Els organitzadors han reclamat una taula de treball amb l'Ajuntament i la Generalitat que tingui objectius concrets, a més de la figura del fiscal de barri, una persona jurídica que ajudi a solucionar la problemàtica.





Aquesta és la segona acció recent contra els narcopisos de Raval, després que el 14 d'octubre se celebrés una protesta similar també a la plaça Sant Jaume de Barcelona.