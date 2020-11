20 establiments catalans reben el reconeixement #GreenShop

Coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), la Fundació ECOLEC , organització sense ànim de lucre que centra la seva activitat en el reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics, ha atorgat els distintius #GreenShop "Or" i #GreenShop "Plata "a vint establiments #GreenShop de tot Catalunya pel seu compromís amb el reciclatge electrònic.





















La Fundació ECOLEC és una organització sense ànim de lucre que neix per a la defensa el medi ambient i té un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible. El seu objectiu és finançar de forma eficient la recollida, el tractament, la valorització i l'eliminació dels residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Com a entitat s'ha convertit en el primer sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de l'productor (SRAP) en gestionar acord amb el Reial Decret 110/2015





L'organització compta amb la certificació ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de medi ambient, és Organizational Stakeholder de Global Reporting Initiative i soci de l'Pacte Mundial de les Nacions Unides.

















Font: Ecolec









Sis punts de venda d'electrodomèstics, dels 343 comerços associats a Catalunya, han obtingut el segell #GreenShop "Or" i catorze el #GreenShop "Plata". Entre tots han aconseguit recollir separadament durant els nou primers mesos de 2020 més de 192.000 quilos d'escombraries electròniques per al seu correcte reciclatge.





















Aquests reconeixements se sumen a la bona marxa de la comunitat en el reciclatge d'aparells elèctrics que l'any passat va reciclar, a través d'ECOLEC, 18.601 tones d'aquests residus s, obtenint 10.613 tones de metalls fèrrics.

Durant el primer semestre de 2020 ECOLEC ha recollit separadament a Catalunya 6.801 tones de RAEE.









En paraules de Luis Moreno, director general de la Fundació ECOLEC, "amb el lliurament d'aquests reconeixements es demostra, que el compromís dels comerços catalans amb la defensa el Medi Ambient està més viu que mai, ja que, gràcies a la seva ubicació en barris i zones residencials es facilita el reciclatge electrònic entre els ciutadans sense necessitat de desplaçar-se a un punt net ".





Per la seva banda, el secretari general de la Federació Espanyola de Comerciants d'Electrodomèstics (FECE) , Carlos Moreno-Figueroa, considera que "promoure la conscienciació mediambiental entre les prop de 6.000 botigues d'electrodomèstics d'Espanya és un dels objectius que tenim a FECE . per això ens enorgulleix col·laborar amb Ecolec distingint a les botigues més involucrades en el projecte #GreenShop. Avançar en aquesta línia ajuda a divulgar la idea de la sostenibilitat en la societat i reforçar el compromís de tot el sector per un futur millor ".





Per a Joan Carles Calbet, president de l' Associació de Comerciants d'Electrodomèstics , organització que al costat de FECE col·labora al programa #GreenShop, "la Sostenibilitat i la cura de l'Medi Ambient sempre han estat un dels nostres principals objectius. É s un orgull per a nosaltres que 20 dels 21 guardonats siguin catalans, el que demostra la bona feina que s'està fent des de la nostra associació, des de fa anys, per millorar els nivells de recollida de RAEE de les botigues de Catalunya ".





CONEIX EL PROGRAMA #GREENSHOP





El programa #GreenShop, iniciativa posada en marxa per la Fundació ECOLEC el 2017 i que actualment compta amb 900 establiments adherits, té com a objectiu dur a terme una gestió ambiental responsable dels residus derivats de l'activitat comercial de les botigues d'electrodomèstics.





Els criteris que s'han tingut en compte per a la concessió dels reconeixements han estat:





1. El grau de vinculació de el punt de venda amb el programa #GreenShop

2. El compromís amb la conservació de el Medi Ambient

3. El nivell de conscienciació ecològica

4. El nombre d'aparells reciclats.





Mitjançant el programa #GreenShop, ECOLEC tracta de facilitar la gestió ambiental responsable dels residus derivats de l'activitat comercial de les botigues d'electrodomèstics vinculades a la Federació Espanyola de Comerciants d'Electrodomèstics.





El projecte, actualment està present en 14 comunitats autònomes, i ha arribat el 2020 a Andalusia, Galícia i Comunitat Valenciana, reforçant així la implantació territorial de el programa i la promoció de la correcta gestió dels RAEE.





















A través d'aquesta iniciativa, la Fundació posa a disposició dels distribuïdors un seguit d'instruments que faciliten el compliment de les seves obligacions a l'hora de gestionar els RAEE de manera correcta i respectuosa amb el Medi Ambient.

Per a més informació: https://www.programagreenshop.es/