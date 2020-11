JxCat proclama aquest diumenge el seu presidenciable

El guanyador d'aquestes primàries serà "la persona que intentarà anar a la investidura com a president de la Generalitat", i en conseqüència optarà a ser el relleu de l'expresident Quim Torra.

















Això no vol dir que el vencedor hagi de encapçalar la llista a les eleccions, un lloc que podria ocupar Puigdemont acollint-se a l'reglament de les primàries, que inclou un article que permet a l'Executiva de JxCat completar la llista en cadascuna de les circumscripcions un cop s'hagi proclamat els resultats de les primàries com a presidenciable i en les demarcacions.





A més, Puigdemont ja va advertir que volia estar en les llistes i participar en les eleccions per a "liderar i acabar la feina" dut a terme amb l'objectiu de culminar el procés independentista.





Un cop es proclami el candidat de el partit a la Presidència de la Generalitat, arrencarà el procés de primàries per escollir els principals integrants de les llistes de les quatre circumscripcions catalanes.





El procés servirà per escollir a mitjans de desembre les persones que ocuparan els tres primers llocs en la circumscripció de Lleida i Tarragona, les quatre primeres posicions a Girona, ia Barcelona es triarà a les vuit persones immediatament posteriors a la que hagi estat elegit com a cap de llista.





A aquestes primàries es podran presentar els afiliats i simpatitzants que ho sol·licitin si així ho aprova l'Executiva de JxCat, i no es requereix la presentació d'avals.





Atès que el període de presentació de candidatures no començarà fins, com a mínim, el dia després de la proclamació de l'presidenciable, s'obre la porta al fet que els possibles candidats que surtin derrotats es puguin presentar a les primàries per les circumscripcions, el que permetria a Borràs i Calvet concórrer a elles en cas de no vèncer.