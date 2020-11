Maria de la Mar Bonet i Tricicle, Premis Nacionals de Cultura

La cantant Maria de la Mar Bonet, la companyia Tricicle, la cineasta Carla Simón, el projecte musical Xamfrà i la residència per a artistes i investigadors Centre d'Art i Natura de Farrera reben aquest diumenge elsPremis Nacionals de Cultura , en un acte que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) transforma aquest any en un programa doble de televisió per donar més visibilitat als guardonats.

















Bonet ha estat reconeguda per la seva carrera de més de 50 anys en què ha exercit com a "ambaixadora de la música popular mediterrània" i una presència constant en els principals escenari catalans, segons la decisió dels premis anunciat a l'octubre.





El CONCA ha reconegut a El Tricicle per la seva aposta per un teatre que els permet arribar, amb el gest i l'humor, a tots els públics amb "una proposta original basada en la poètica de la vida quotidiana i la relació interpersonal", quan han anunciat la seva retirada dels escenaris després de 40 anys.





La directora i guionista Carla Simón ha estat guardonada pel seu talent i trajectòria, que han suposat també un "impuls decisiu" a la participació i el reconeixement per tota una generació de directors catalans per als que s'ha convertit en inspiració i referent.





La residència per a artistes i investigadors Centre d'Art i Natura de Farrera (Lleida) ha estat premiat per la seva tasca de 25 anys com a lloc de creació; i el projecte musical Xamfrà, iniciativa de la Fundació L'Arc Música, per la seva tasca educadora i d'inclusió social a través de l'ensenyament i la pràctica de la música.





El CoNCA ha transformat el lliurament, inicialment prevista al Convent dels Àngels de Barcelona, en un doble programa televisiu, que començarà a les 20.25 a TV3 amb un programa especial per al lliurament dels premis, conduït per Laia Ferrer, i comptarà amb la participació de les persones i entitats premiades, amb el teatre de la Biblioteca de Catalunya com a escenari.





El programa especial comptarà amb les intervencions institucionals de l'vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i la presidenta de CoNCA, Vinyet Panyella, i s'homenatjarà als premiats amb cinc breus accions creatives.





Posteriorment, el Canal 33 (a les 21.55) i TV3 (a les 0.10) emetran 'Resiliència', una peça documental de 35 minuts sobre els Premis Nacionals i dedicada als cinc guardonats, que expliquen en primera persona la seva obra.