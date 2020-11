Condemnat un manifestant en les protestes de l'1-O a tres anys i mig de presó

L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat a l'activista Adrián Sas a tres anys, sis mesos i un dia de presó per una agressió a dos agents dels Mossos d'Esquadra durant una protesta a 2018 pel primer aniversari de l'1-O.





















Ho han explicat en un comunicat el grup de suport Sas Absolució, Xarxa Baula i Alerta Solidària, després que el judici se celebrés el passat 17 de novembre amb la Generalitat com a acusació particular.





Les plataformes sostenen que en el procés no es va respectar el dret a la presumpció d'innocència de l'acusat, que ha estat condemnat amb proves en què asseguren que tampoc "es va respectar la cadena de custòdia". Han assegurat que la sentència és política, i "estava escrita abans de l'judici", i han anunciat que la recorreran.





També han convocat una manifestació en protesta per la mateixa pel proper dilluns 30 de novembre davant dels Jutjats de Vilafranca de Penedès (Barcelona).





RETRETS A LA GENERALITAT



Les tres plataformes acusen a la Generalitat d'haver "traït" Sas a l'ésser acusació particular en defensa dels agents implicats: un d'ells és l'inspector dels Mossos i actual cap dels Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius (Tedax), Jordi Arasa, condemnat pel seu paper en els desallotjaments de l'15M.





Han sostingut textualment que ERC i JxCat han humiliat a l'acusat i han mantingut que la portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha estat "mentint i justificant la seva deslleialtat". A més, han dit que el posicionament de la Generalitat evidencia que la pressió dels cossos policials dicta, en les seves paraules, les accions de la Conselleria d'Interior, "que és titella dels lobbies de poder dels Mossos d'Esquadra".





L'CUP i altres entitats



La CUP també ha criticat la sentència en un tuit recollit per Europa Press en què assegura que "la lluita d'Adrián no acaba aquí" i en el qual culpa la Generalitat per no haver retirat l'acusació. El diputat de la CUP al Congrés Albert Botran ha titllat d ' "especialment avergonzante" la sentència i ha acusat el Govern d'haver-se doblegat davant el que considera corporativisme policial.





En diversos apunts a Twitter, també han lamentat la condemna l'ANC, el SEPC i els comuns de Vilafranca de Penedès --el seu municipi--, que veuen la sentència "indiscutiblement exagerada".