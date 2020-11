Les xarxes de suport creixen en tots els districtes de Barcelona

Les xarxes de suport veïnals que garanteixen aliments, material, reforç escolar i assessorament laboral s'han expandit a Barcelona des de l'inici de la pandèmia davant el que qualifiquen de desprotecció i manca de suport de l'Ajuntament arran de la crisi de la Covid-19.





Les Xarxes de Suport Mutu (xarxes de suport mutu) van néixer al març de la mà d'entitats veïnals, equipaments i persones a títol individual, i actualment ja sumen més de 40 xarxes repartides entre els 10 districtes de la ciudad.Activistas han explicat que assumeixen tasques pròpies de serveis socials, com el repartiment d'aliments i material escolar, classes particulars, assessorament laboral i legal, així com acompanyament i suport per a aquelles persones que no poden sortir de casa.





L'Ajuntament va aprovar al juliol un fons de 90 milions d'euros per afrontar les necessitats socials i de reactivació econòmica per la Covid-19, dels quals 35 milions s'han destinat a garantir drets bàsics, atendre l'emergència habitacional, promoure la inserció laboral, afrontar la violència masclista i acompanyar la xarxa comunitària de la ciutat, entre d'altres.





Fonts municipals han recordat que el consistori ha destinat més de 600.000 euros a 57 entitats socials de barri i xarxes de suport veïnal i que, a través del fons específic de 18 milions que van activar per a famílies vulnerables, s'han ofert ajudes de 200 a 475 euros mensuals (segons renda i nombre de membres de la família) a través de la targeta moneder Barcelona Solidària.





"NO PODEM ABASTAR MÉS"



La membre de la Xarxa de Suport Mutu de Raval --en el districte de Ciutat Vella-- Joana Sales ha declarat a Europa Press que aquests ajuts no abasten totes les necessitats dels veïns i que estan tenint dificultats; sobretot, per garantir aliments als veïns, "perquè el Banc dels Aliments ja no dóna aliments com feia durant el confinament".





"Es necessiten moltes mans, perquè boques ja no podem abastar més. S i el Banc dels Aliments comencés a repartir seria fantàstic: podríem oferir ajuda a la gent que ho necessita", i ha assegurat que estan arribant on els serveis socials no ho han fet.





El membre de la Xarxa de Suport Mutu del Clot --en el districte de Sant Martí-- Dani Celma ha explicat que es van organitzar a través de la Federació d'Entitats de barri (que aglutina unes 50) i que van oferir reforç escolar i un centre informàtic des d'on els veïns amb problemes de connexió a internet podien demanar les ajudes.





Ha destacat l'assessorament laboral i legal a les persones amb un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO): "A el principi assistim a força gent, a l'estiu va baixar i ara ha tornat a pujar. Passen unes 30 persones a el mes per aquí i els fem seguiment del seu cas ".





ACCÉS A les AJUDES



La membre de la Xarxa de Suport Mutu de Sant Genís i Montbau --en el districte d'Horta-Guinardó-- Neus Moyano s'ha queixat que en els últims mesos han tingut problemes per accedir als ajuts de l'Ajuntament: "Som el barri més envellit de Barcelona, la bretxa digital és molt gran i ens vam trobar amb gent malalta i gran que té dificultat per sol·licitar els ajuts ".





"L'Ajuntament intenta actuar, però actua tarda. Ha faltat reacció ràpida, adonar el problema i buscar la manera d'intervenir directament a través de les associacions de veïns", ha afegit.