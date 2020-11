El Govern de Maduro va condecorar a un cantant chavista vestit d'uniforme nazi

El rocker Paul Gillman va deixar les jaquetes de cuir i els rínxols a el vent per rebre una condecoració de les Forces Armades de Veneçuela i l'acte, es va transformar en un escàndol perquè Gillman va vestir l'uniforme nazi durant la cerimònia.













A més de l'uniforme de l'Exèrcit Imperial Alemany uniforme, la merla portava un tapaboca adornat amb la Creu de Ferro, màxima condecoració de l'Tercer Reich.

















Segons detalla La Patilla, el rocker va rebre la distinció per haver compost un tema dedicat a Carlos Meyer Baldó, que va ser un aviador que va participar en la Primera Guerra Mundial.





















Gillman és reconegut per el seu suport a el règim de Maduro. L'actitud de Gillman i la manca de reflexos dels que el van condecorar van fer recordar un altre episodi similar, també produït aquest 2020, quan el règim va nomenar de manera irregular a un jutge electoral conegut per les seves postures negacionistes.





El juny passat, Maduro va nomenar com a rector suplent de el Consell Nacional Electoral a l'cirurgià Luis Fuenmayor Bou que es va embrancar en polèmiques discussions a les xarxes socials: "La inexistència d'l'Holocaust està més que documentada. No hi ha sinó que llegir "La Mentida d'Ulisses", de Rassinier, "El Mite dels sis milions", de Hoggan i el llibre d'Ilan Pappe, per saber-ho. Holocaust hi ha avui a Palestina; en viu i en directe ", va escriure en el seu compte de Twitter el 22 de gener de el 2019.





La seva negació de l'Holocaust no va passar inadvertida i va rebre una onada de crítiques. No obstant això, no va recapitular i va ser contestant a diversos dels usuaris indignats que marcaven el seu clar antisemitisme.