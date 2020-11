Miguel Carballeda: "Espero que el compromís d' 'Amics per sempre' de Barcelona no es trenqui mai"

El president del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE), Miguel Carballeda, ha recordat que "l'empenta, força i estirada" dels Jocs de Barcelona de 1992 va ser clau perquè fa 25 anys es posessin en marxa, i ha desitjat que "el compromís" que es va encunyar llavors reflectit en la cançó 'Amics per sempre' "no es trenqui mai", mentre que va reconèixer que el més difícil va ser trencar "les barrera mentals" i que "el moviment és imparable" quan sumen totes les parts implicades.





















"Vam arrancar fa un quart de segle gràcies a l'empenta i força que ens va donar Barcelona'92, que van ser uns grans Jocs, tant que encara hi ha companys d'altres països que quan competirem ens segueixen recordant aquella meravellosa experiència, que va ser un abans i un després, perquè hi havia Jocs, però no s'assemblaven a res del que hi ha avui ", ha assenyalat Carballeda en una entrevista a Europa Press.





Per al dirigent, aquest canvi tan significatiu "el va produir l'aposta" per aquella cita. "I la compartim tots: el Govern, la Família Reial, el Govern i l'ONCE, que va ajudar a que se celebressin els millors Jocs de la història. Tots encunyem aquest compromís de 'Amics per sempre', que espero que no es trenqui mai , perquè és molt important ", va subratllar en relació a la popular cançó de l'grup 'Los Manolos', que va ser una de les protagonistes de Barcelona'92.





















El mandatari té clar que l'esport paralímpic i per a persones amb discapacitat "ha canviat moltíssim" des d'aleshores, tot i que "va costar" molt el "poder convèncer les administracions, organitzacions i diferents federacions" que calia crear el Comitè Paralímpic "com en altres països".





"Vam ser trencant barreres, les mentals que són les pitjors. La gent deia: com es va a fer un comitè d'esportistes amb discapacitat? Però era una cosa que es feia en molts països i aquí n us va ajudar molt l'estirada de Barcelona, perquè la societat es va adonar que era possible que les persones amb discapacitat teníem el nivell, les ganes, la força i la valentia per assumir aquesta responsabilitat ", ha afegit.





Aquests 25 anys hem recorregut "un camí que ha vingut a demostrar que Espanya és una potència en l'esport paralímpic".





Una dada que reforça una enquesta realitzada pel Comitè Paralímpic Internacional "a tot el món" per veure quant coneix la societat d'un país a l'esport paralímpic i en què "només està per davant Japó, que atén a les seves persones amb discapacitat d'una manera exquisida ".

















"Aquesta segona posició serà per alguna cosa, per la feina també de el Comitè i els seus esportistes, però també perquè la societat està ja implicada i confien el que estem fent", ha indicat.





Aquest aniversari del Comitè Paraolímpico Espanyol arriba just setmanes després que el mateix Carballeda hagi estat reelegit a el front de l'organisme, "un repte il·lusionant" i "un compromís seriós i important" per al gallec, que va rebre un total suport per a un nou cicle, cosa que "sempre dóna seguretat i confiança".





El de Pontevedra, que va accedir al càrrec presidencial per primera vegada el 2003, es va referir a la feina de les federacions que ja han inclòs als esportistes amb discapacitat en les seves estructures com la de ciclisme o tennis de taula.





"Poder parlar d'inclusió ens dóna una nova dimensió, és una oportunitat i un exemple positiu per als nostres esportistes que es sents més integrats i per als que no tenen una discapacitat que tenen un exemple que els ajuda a superar-se", ha afirmat.





De totes maneres, atès que aquesta responsabilitat "és vocacional", també ha fet que, "a vegades", s'hagi pensat continuar, després de haver d'afrontar moments complicats, com l'actual amb el coronavirus. En aquest sentit, va lloar a el "petit equip de professionals" amb què compta ia aquells exesportistes que "són els fan la feina diària".





"SORTIREM ENDAVANT AMB LA FORÇA DE TOTS"



"Afortunadament, el crèdit que tenen els nostres esportistes, tècnics, federacions i clubs és molt important, però també vull ressaltar el suport de CSD i d'Irene (Lozano, la seva presidenta) perquè és vital, i el dels millors patrocinadors, empreses de les més importants i que han fet un pas endavant a l'concedir part dels seus dividends a la responsabilitat social en aquests moments tan difícils. Quan sumem tot, el moviment és imparable ", ha advertit.





El president de l'CPE, que també va haver d'afrontar el delicat de la crisi econòmica d'inicis d'aquesta dècada, no oblida el dur de l'actual perquè "s'ha dut a gent". "Tant de bo la vacuna ens doni una solució i que puguem anar a Tòquio amb totes les garanties", ha desitjat. "Però superarem això perquè som paralímpics i això significa superació. Ens en sortirem amb la força de tots, la societat necessita exemples de dones i homes que siguin capaços", ha remarcat.





















De cara a Tòquio 2020, sap que els organitzadors hauran de "canviar moltes coses, no els queda més remei", a causa de la pandèmia. "Tenim el pòsit de la por i cal prendre totes les precaucions, però el fet de tornar a competir dóna vida perquè la vida és una mica millor si tenim una mica d'amor i esport", va afirmar.





"Qui va dir por? Tenint bona gent al teu costat i una bona meta, lluitarem. Hi ha altres països que treballen molt bé, però Espanya no li té por a cap, fem un treball entre tots i els nostres nois i noies estan disposats a guanyar a qualsevol, no abaixarem la guàrdia ", ha afegit de cara a la cita de la capital japonesa.





Finalment, Miguel Carballeda va valorar els projectes de Promeses que donen suport AXA (natació), Liberty Seguros (Atletisme), Cofidis (Ciclisme) o la F ederación Espanyola de Triatló.





"És la forma de tirar endavant a la pedrera. Diversos d'aquests esportistes aniran a Tòquio i algun segur que dóna una sorpresa positiva, i això és gràcies a el compromís d'aquestes empreses socials a una part que més necessita aquest suport perquè per les promeses són importants per tenir garanties de futur ", ha sentenciat.