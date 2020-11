El Govern calcula que la pandèmia destruirà una quarta part de les empreses

El conseller Ramon Tremosa ha advertit en entrevista aquest diumenge a Via Lliure de Racc1 si no millora la situació als hospitals, la tercera onada "ens desbordarà"





















També s'ha preguntat "er què l'estat espanyol té por de recórrer a l'endeutament per salvar empreses? Si en pocs mesos ja tenim tenim les vacunes o aquests testos ràpids, fiables i barats, que ens permeten reomplir avions, hotels, restaurants, fires i congressos, teatres, cinemes i universitats, per què no aguantem aquestes empreses sis mesos i evitem una mortalitat altíssima?"`





Afegint Tremosa: "si l'economia es recupera, aquestes empreses no podran reobrir. Aquest és el clam que fem des de Catalunya, amb consens, perquè patronals i sindicats estan en la mateixa línia."





El conseller també s'ha mostrat preocupat i ha afirmat "hem de protegir el sistema sanitari, que està molt estressat, dels riscos d'una tercera onada. Si hi ha una tercera onada, la situació hauria d'haver millorat molt als hospitals, perquè si no ens desbordarà."