Les empreses que participin en centres tecnològics podran executar projectes R + D + I subvencionats

Tot això després modificar-se en el projecte de pressupostos generals de l'Estat de 2021 la Llei General de Subvencions i el seu limitació per impedir a subjectes receptors d'ajudes concertar l'execució de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb ells vinculades.





La modificació, proposada pel PNB via esmena, va acabar sent pactada amb el PSOE i Unides Podem, formacions que integren el Govern, i aprovada aquesta passada setmana a la Comissió de Pressupostos de Congrés, de manera que ja forma part de l'articulat de el projecte de llei que arriba a el Ple de Congrés.





CANVI EN LA LLEI DE SUBVENCIONS

En la seva esmena, el PNB argumenta que aquesta prohibició general de concertar aquesta activitat subvencionada respon a el supòsit dels grups d'empreses mercantils, però perjudica indirectament a aquests centres tecnològics, el model de governança està lligat a una majoria empresarial.





Aquests centres es constitueixen habitualment com fundacions, la normativa, explica aquesta formació, requereix la participació majoritària de les empreses en el seu patronat i aquesta presència és condició obligatòria en el registre estatal de Centres Tecnològics.





No obstant això, sostenen els nacionalistes bascos, no hi ha una vinculació entre les empreses i el propi centre tecnològic, en tant ni els patrons (en aquest cas fundacions) ni el Consell Rector (en aquest cas associacions empresarials) "tenen cap tipus de control efectiu ni influència suficient ".





"Ni ostenten la propietat ni ostenten un nombre de vots suficient com per controlar les decisions dels centres tecnològics", subratllen, assenyalant a més que tampoc els centres tecnològics exerceixen control sobre les empreses ni hi ha repartiment de beneficis algun, a l'ésser entitats sense ànim de lucre.





LA PROHIBICIÓ PERJUDICA ELS CONSORCIS





Tot i això, asseguren que en els últims dos anys en algunes convocatòries de programes de suport a la R + D + I d'entitats de l'Administració es considera a aquests centres tecnològics entitats vinculades a empreses dels seus patronats o consells rectors, dificultant les condicions de subcontractació.





Una prohibició que, a més de perjudicar només a un grup d'organismes d'investigació (aquests centres són els únics amb relació empresarial), afecta la constitució de consorcis, descapitalitza aquests centres davant les restriccions i perjudica el nombre i la qualitat de propostes d'R + D + i que es postulen per rebre subvenció.





"Crida l'atenció que, després d'haver promogut durant anys una xarxa de centres tecnològics excel·lents i de valorar i promoure la presència de les empreses en els seus òrgans de govern, ara es penalitzi les empreses que els conformen", conclouen.