Iceta rebutja un altre tripartit

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest diumenge el seu partit com la millor opció per "encapçalar una alternativa a l'separatisme" a Catalunya, de cara a les pròximes eleccions a Parlament.





















En una entrevista d' 'El Mundo' Iceta ha avisat que si l'independentisme torna a sumar, tornaran a governar junts JxCat i ERC: "Que ningú tingui cap dubte. I seran quatre anys més de pèrdua de temps".





Però ha opinat que l'independentisme no superarà el 50% dels vots, i ha afirmat que "hi ha motius per pensar que a les eleccions es pot obtenir un resultat diferent a què indiquen els sondejos".





Ha defensat les aliances dels socialistes amb ERC i Cs - "Som l'únic partit que pacta amb tothom" -, però ha rebutjat un tripartit amb ERC i els comuns.





"Amb qui vulgui la independència o un referèndum d'independència no pactarem. I ERC diu que no pactarà amb ningú que no sigui independentista", ha dit.





Sobre el pacte entre ERC i el PSOE per als pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha considerat que és bo per a la governabilitat d'Espanya i per a Catalunya: "No anem a renunciar al que som per pactar amb ells".









Preguntat per l'aval de Govern a eliminar el castellà com a llengua vehicular amb la 'Llei Celaá', ha valorat com "absurda" la polèmica que ha generat. "En aquest debat tots posem molta càrrega en les paraules. Nosaltres volem posar la càrrega en els resultats, en garantir que la llei es compleixi i tots els alumnes acabin l'escolarització obligatòria dominant" el català i el castellà.





Iceta ha assegurat que concedir indults als presos independentistes permetrà superar una ferida, en les seves paraules: "L'Estat ja ha demostrat el seu poder i l'imperi de la llei. Ara pot ser aquest el camí o el de la reforma de el Codi Penal per rebaixar les penes per sedició ".





I pel que fa a un referèndum, ha defensat "votar un acord, no una divisió", pel que ha plantejat la possibilitat d'un nou Estatut per a Catalunya.