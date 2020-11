VÍDEOS. Un miracle ha sobrevolat el circuit de Bahrain: Romain va sortir del seu cotxe entre flames

L'accident ha passat al circuit de Bahrain no ha deixat a ningú indiferents i les imatges són per passar por, molta por.

















@ movistar_F1 / # BRNmovistarF1









Davant el que ha passat els diferents pilots han aportat la seva visió. Hamilton per exemple ha dit davant els mitjans de comunicació ': "Crec que la FIA ha fet un gran treball amb la seguretat. Estàs prenent sempre riscos i espero que els aficionats puguin veure que estem competint en un esport perillós i per això és tan espectacular" .





Per la seva banda Ricciardo ha manifestat: "Vull expressar la meva decepció amb la F1 per haver emès repeticions constants de l'xoc de Grosjean. Crec que és irrespectuós i desconsiderat per a la seva família"





L'espanyol Carlos Sainz ha dit a l'respecte: "La tornada a boxes amb bandera vermella ha estat horrible perquè veies un cotxe en flames. Quan hem vist les imatges de Romain sortint de el cotxe, ha estat un alleujament".





Des de la escuderia de Romain el responsable Guenther Steiner ha tranquil·litzat els aficionats de la Fórmula 1 indicant que "Romain ha anat a l'hospital perquè li facin proves. Està conscient i té petites cremades. Però ell està bé". Tot i que els metges sospiten que Grosjean pugui tenir alguna costella trencada. El cockpit ha quedat incrustat en el guarda-rail cosa que ha salvat la vida de Romain Grosjean.

























El pilot de Fórmula Romain Grosjean ha aconseguit salvar la seva vida després de protagonitzar un dels accidents més espectaculars dels últims anys. El monoplaça de l'pilot francès ha quedat partit en dos, després d'impactar contra el mur de protecció en la sortida de la corba tres el Gran Premi de Bahrain celebrat aquest diumenge.





















VEURE VIDEO DEL MIRACLE





















@ movistar_F1 / # BRNmovistarF1