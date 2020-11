​VÍDEO: Una mare al pressumpte agressor de la seva filla: "Et penediràs d'haver-la magrejat"

Dissabte a la tarda al Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona la mare d'una de les víctimes , totes dues menors d'edat ha difós un vídeo on es grava al pressumpte agressor de la seva filla menor d'edat i la seva amiga demanant la col·laboració ciutadana per trobar-lo.





Segons explica la mare de la menor presumptament assetjada sexualment, l'home que apareix al vídeo ha començat a toquetejar la seva filla i, la seva amiga, en intentar gravar l'agressió, ha estat agredida i el seu movil ha acabat al terra.





Després de gravar i perseguir el pressumpte agressor ambdués han anat al CAP per demanar el part de lesions i, han interpossat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas.



En el post de Twitter la mare de la menor afirma: "Ahir un fill de puta va magrejar la meva filla de 14,en cridar una amiga va anar per gravar, li va tirar el mb i la va estampar contra la paret, amb informe del cap i video vam anar a comissaria a denunciar, vaig a per tu cabró, et penediràs d haver tocat la meva filla i l amiga"





