El Ple del Congrés vota des d'aquest dilluns els PGE de 2021

El projecte de pressupostos generals de l'Estat de 2021 s'enfronta des d'aquest dilluns a la seva fase decisiva al Congrés, el debat i votació de les esmenes i de les seccions en el Ple, i el Govern arriba a aquesta cita amb un suport que supera la majoria absoluta de la Cambra.













El debat s'iniciarà amb l'articulat de la Llei de Pressupostos, amb les seves disposicions, i a partir de dimarts pujaran a la tribuna els diferents ministres de Govern per defensar els comptes dels seus respectius departaments, començant per la titular d'Afers Estrangers, Arancha González Laya.





Per a la votació de les esmenes que queden 'vives', el Congrés ha previst tres rondes de votacions exclusivament telemàtiques durant demà i dimecres, de manera que el dimecres a les 20.00 hores el Ple haurà votat totes les esmenes parcials als pressupostos i les comptes hauran quedat llistes per a les seves votacions decisives.





Dijous serà el dia clau ja que, després de l'últim dels debats, es procedirà a les votacions (telemàtiques i presencials) de les diferents seccions pressupostàries. En aquesta ronda, el Govern no pot perdre ni una sola votació, ja que el rebuig d'una sola secció implicaria el fracàs dels comptes i la devolució del Pressupost a l'Executiu.





S'aïlla LA VIA DE LA INVESTIDURA PER APROVAR ELS COMPTES

A aquesta fase el projecte arriba amb el camí molt clar per a la seva aprovació, ja que el Govern de coalició té confirmat el suport d'Esquerra Republicana, el PNB, EH-Bildu i Compromís, amb els que ja suma una majoria absoluta folgada en línia del bloc d'investidura que va facilitar la constitució de Govern.





I aquesta setmana busca tancar el suport de Terol Existeix, Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), Més País i Nova Canàries, que ja han vist la inclusió de diverses esmenes als comptes, amb els quals podria arribar als 185 vots.





Està pendent conèixer la posició final del PDeCAT, que va recolzar tramitar el projecte desmarcant del seu soci de Junts i que es va abstenir en les votacions en Comissió mantenint oberta la via de la negociació.





En el vot en contra segueixen el PP i els seus socis d'UPN i Fòrum Astúries, així com Coalició Canària i els independentistes catalans de Junts i la CUP. Ciutadans, que va recolzar tramitar els pressupostos i es va oferir a negociar, ja es va passar també a el 'no' davant l'acord de Govern amb ERC i Bildu i després de veure que només es va admetre una esmena 'taronja', la relativa a la targeta sanitària única. Vox també està en contra dels Pressupostos, encara que si escau van renunciar a presentar esmenes i ni tan sols van participar en les votacions de la comissió.





MÉS DE 250 MILIONS I SENSE PUJADA AL DIÈSEL

Fins ara, la tramitació parlamentària ha 'congelat' el sou de Govern, eliminat els comptes la pujada fiscal al dièsel, i repartit una sèrie d'inversions territorials en virtut dels acords assolits pel Govern amb els seus socis, particularment al País Basc i Navarra, afavorits per PNB i Bildu, i Catalunya (ERC), però també a Madrid (Més País), Cantàbria (PRC), Canàries (NC) i Aragó (Terol Hi).





Entre les inversions més destacades compromeses fins ara es troben els 100 milions d'inversió real per a l'AVE a Barcelona, 50 milions per a un pla renove per a la indústria de la màquina eina, i un pla contra la pobresa a Canàries per valor de 30 milions d'euros.





També s'han reservat 10 milions per a R + D + I en el Pla Tecnològic Aeronàutic, hi ha dues noves partides dirigides a la crisi migratòria --2,5 milions addicionals a Salvament Marítim i 4 milions per a projectes humanitarios--, el finançament d'un projecte pilot per a una planta de recuperació de residus i un estudi per trobar alternatives de baixes emissions als vols peninsulars.





En l'articulat del projecte, el Govern també ha pactat ampliar els supòsits de contractació per a personal investigador, incentius a la participació empresarial en centres tecnològics ia la producció d'energia eòlica marina amb instal·lacions en els ports, la venda de les casernes de Loiola a l'Ajuntament de Sant Sebastià, i facilitats per a la contractació de docents en universitats no presencials no enterament públiques.