Tenen ànima les ruïnes?

És possible parlar de l'encant enlluernador d'unes ruïnes i no ser un idiota o un miserable psicòpata? L'arquitecte italià Roberto Peregalli -un home amb formació filosòfica- ho fa i argumenta amb emoció i talent sobre el fil que vincula les ruïnes amb la fugacitat del temps, i amb la bellesa que perdura en el que va ser.









En el seu llibre 'Els llocs i la pols' (Elba), Peregalli reivindica que "estem fets de pols i saliva. Res més ". I parla de les petjades que ens apropen a un món perdut, a la humil vellesa de les coses que sobreviuen; visions que permeten una vivència personal i ens deixen envoltats de nostàlgia.





Es pot parlar de les arrugues del temps que evidencia una casa. O del temps que ens porta a allò que ja no hi és o que ens fa somiar amb el que encara ha de venir.





Roberto Peregalli desplega una rica intimitat i escriu:





"Els nens que van córrer sota els pòrtics, al pati, les persones que han fet l'amor amagades després d'un mur per no ser vistes, les disputes, els morts, tot això està escrit en aquests murs. I quan ho mirem, fins i tot sense adonar-nos, la llum que emana procedeix de tot això ".





El valor de l'ombra. En un espai ple d'ombra es revelen de sobte fragments d'un món de què som espectadors imaginaris o de cas vam anar d'alguna manera actors.





Tota la història de l'art, diu l'arquitecte milanès, està plena de demolicions i reconstruccions. A l'igual que la pols, recalca, l'ombra és el nostre fons ocult. Cal esborrar-ho?





En aquest joc de llums i ombres, "l'arquitectura està estretament vinculada amb la llum d'un lloc. Ha d'obeir-". La llum que ja no té ombra no pot albergar casa nostra.





Així, hem arribat a un món en el qual ja no podem sentir-nos a casa. Gratacels i edificis sense memòria que no envelleixen ni es relacionen amb el temps:





"Són les petjades d'acer, vidre i ciment d'un món que ha perdut les ganes d'existir en pau sobre aquesta Terra".





¿Tot es pot reconstruir, tot s'ha de reconstruir?





Peregalli destaca que avui es fabrica amb la intenció que les coses siguin efímeres i no triguin a quedar obsoletes. I de manera preciós apunta:





"Davant la ruïna, la gent exclama meravellada i pensa en el bonic que seria si fos restaurada, sense comprendre que la bellesa d'aquest lloc es deu precisament al fet que està en ruïnes. No sempre el passat resplendent constitueix el seu encant. Hi ha llocs anònims que es tornen lluminosos precisament pel seu estat d'abandó ".





En aquestes pàgines transita així mateix la màgia profunda del Temple de la Sagrada Família, de Gaudí. Afirma Roberto Peregalli que aquesta màgia desapareixerà quan quedi 'acabat': "Es convertirà en un objecte gegantí, complet en la seva totalitat, però sense ànima".





Aquí queda l'opinió d'algú que viu entre Milà i Tànger. No transcendirà. En qualsevol cas, ¿no els sembla que ens arruïnem a força de bé a Catalunya quan 'patriòticament' es castiga la lliure expressió d'idees, interpretades amb una inefable mania persecutòria si no obeeixen a el dogma nacionalista, ni que sigui guardant silenci o mossegant-se la llengua ? Jo crec que tampoc per això hem de sotmetre'ns a la inquisició.





A el fil de George Simmel, Ortega es va referir fa un segle a la voluntat de viure i va escriure que en les ruïnes, qui pròpiament viu i perviu és la mort. Potser per això, Julián Marías digués després de visitar Alemanya, acabada la Segona Guerra Mundial, que era un país amb ruïnes, però no en ruïnes. La voluntat de revitalitzar-se i recuperar-se per sobreviure, la qual ens urgeix per impedir que Espanya es tanqui i permetre així el flux continu i variat de la seva realitat i bellesa.