El novembre ha estat el mes de més contagis i el segon en morts per la covid-19

El mes de novembre que acaba de finalitzar ha estat el segon pitjor de tota la pandèmia de la covid-19. Així és almenys pel que fa a nombre de morts confirmats, que en tot el mes han assolit la xifra de 9.000, només superada pels 15.000 que es van produir al mes d'abril, en plena expansió de la primera onada. Als 9.000 confirmats amb prova diagnòstica es podrien unir part dels 8.000 comptabilitzats com a excés de mortalitat però que no s'ha confirmat encara si han mort per causa de virus o no.





No obstant això, és en nombre d'infectats en què el mes de novembre encapçala la llista. Durant tot el mes s'han certificat 450.000 contagis, la major xifra registrada des que el passat mes de març es decret el confinament general de la població, segons una informació publicada per la Cadena Ser.





Tot això malgrat que les xifres d'incidència s'han començat a controlar i en la majoria de les comunitats autònomes ha aconseguit rebaixar-des taxes que han arribat a superar els 1.000 casos en algunes d'elles fins als 300, tot i que la mitjana d'Espanya va tenir com a pic de taxa d'incidència 529 casos. De tota manera, cal assenyalar que quan es va aixecar per primera vegada l'estat d'alarma, la incidència acumulada era de 8 casos per cada 100.000 habitants i actualment la mitjana de tot Espanya és de 300 casos, més de 30 vegades més.





CATALUNYA, PRIMERA A MORTS

La comunitat de Catalunya ha estat la que ha comunicat un major nombre de morts pel virus durant el mes de novembre. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, a la comunitat catalana han mort durant el mes de novembre gairebé 2.000 persones. La segueixen les d'Andalusia, uns 1.500, Madrid, uns 1.000 i Castella i Lleó.





Pel que fa a les hospitalitzacions, els serveis sanitaris estan tenint un lleuger respir, tot i que les xifres d'ingressats continuen sent elevades. Les hospitalitzacions en planta han baixat un 11% i se situen al voltant dels 14.000 casos, mentre que a les UCI hi ha un 28% d'ocupació mitjana, amb uns 2.700 pacients ingressats.





Per als experts, aquestes xifres alerten que l'arribada d'una tercera ona és pràcticament inevitable, sobretot pensant que s'està a les portes de les dates nadalenques i que moltes comunitats han començat a relaxar les mesures de seguretat per intentar aturar la contagi de virus.