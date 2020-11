Aigües de Barcelona ha regularitzat ja el 50% de les factures afectades pel Decret de l'AMB

Aigües de Barcelona ha regularitzat ja més de 165.300 factures afectades pel Decret 675/2020 de l'ÀMB, el que suposa quasi un 50% del total. Aquesta regularització, que afecta al 20% dels clients de la companyia, s'està incloent de forma automàtica a les factures emeses des de l'11 de novembre.













La companyia ha posat a més a disposició dels usuaris un espai digital, accessible a més des de la seva web, per a que qualsevol ciutadà pugui resoldre els seus dubtes de manera senzilla: https://www.regularitzaciofacturaaigua.cat/. D'aquesta manera, es completa a més la informació inclosa a totes les factures regularitzades per l'aplicació de l'esmentat Decret.





D'acord amb les dades obtingudes un cop feta la lectura física dels comptadors que no disposen de telelectura, es desprèn que, de l'import total a regularitzar, un 20% correspon al consum de l'aigua i el 80% a impostos com el cànon, l'IVA o la taxa de clavegueram.





Durant el confinament domiciliari, entre el març i el maig, l'increment mitjà del consum d'aigua en l'àmbit domèstic va ser d'un 9,6%, respecte del mateix període de l'any anterior. Per aquesta raó, en el moment d'emetre la primera factura amb una lectura real, s'han pogut produir salts en els trams derivats d'una acumulació de consum.





La situació d'excepció viscuda ha superat el que preveu el Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i s'ha posat de manifest que la normativa no estava adaptada per afrontar una pandèmia com la que estem vivint. Prova d'això és el fet que s'hagués d'aprovar un nou Decret per part de l'Àrea d'Ecologia amb data 3 de setembre de 2020 amb la finalitat d'adaptar-se a la nova realitat.





Durant aquesta emergència sanitària, Aigües de Barcelona va adoptar una sèrie de mesures amb un doble objectiu: garantir la continuïtat del servei i protegir la salut, tant dels treballadors i treballadores, com dels clients i de la ciutadania en general. Una de les mesures va ser suspendre temporalment les lectures físiques dels comptadors d'aigua. D'acord amb el que preveu l'article 60 del Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, aprovat per l'AMB, es va procedir a aplicar lectures estimades basant-se en els consums del mateix període de l'any anterior.