Laura Borràs, la cara del sector independentista més 'dur' de JxCat

Laura Borràs es va imposar diumenge amb una àmplia majoria davant Damià Calvet a les primàries de JxCat, que va guanyar amb un 75% dels vots. La seva victòria representa ara la imposició de la línia més dura dins el partit, amb la qual JxCat intentarà guanyar ERC, la formació favorita de cara a les eleccions. Borràs es presentarà a les eleccions amb Carles Puigdemont, que encara no ha confirmat si encapçalarà la llista per Barcelona. El tàndem que formen, a diferència de Damià Calvet, s'allunya del món convergent i opta per un independentisme pur, sense negociacions amb Madrid. És en aquest punt en el que més intentarà diferenciar-se Borràs d'ERC, buscant sumar forces independentistes i allunyar-se de les negociacions amb l'Estat.









De guanyar les eleccions el proper 14 de febrer, Borràs es convertiria en la primera dona presidenta de Catalunya. Però, d'on ve Laura Borràs i on espera portar a la formació independentista? Sempre lligada al catalanisme, Borràs va estudiar filologia catalana i es va doctorar en filologia romànica, i anys més tard, entre 2013 i 2018, va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Aquest càrrec li va costar la imputació per presumptament haver adjudicat irregularment contractes públics a un amic, l'informàtic Isaías Herrero, també imputat.





La Sindicatura de Comptes va confirmar que entre 2016 i 2018, al ILC es van adjudicar contractes menors successius a cinc adjudicataris contra la normativa mitjançant la tècnica del "fraccionament", que evita treure a concurs públic l'adjudicació. Malgrat que l'aparell independentista va sortir a socórrer la diputada --començant per la pròpia institució afectada, el director actual, Oriol Ponsatí-Murlà, va acusar la Sindicatura de "no prendre's les molèsties de llegir les seves al·legacions" -, l'informe de l'organisme és una garrotada per a la defensa de Borràs.





Distanciament de "convergència" i ERC

La victória de Laura Borràs, en oposició a la de Damià Calvet, representa el triomf de la facció de JxCat més allunyada del sector convergent del partit.





Després de ser proclamada candidata a la presidència de la Generalitat, Borràs va explicar que el seu objectiu és "guanyar aquestes eleccions i aconseguir la independència". I espera fer-ho sumant forces únicament independentistes: "faig una crida a tot l'independentisme a sumar per garantir un Govern nítidament independentista a Catalunya i un Parlament nítidament independentista", va dir.





Així les coses, la formació intentarà guanyar les eleccions amb el discurs de confrontació amb l'Estat, i Borràs farà servir el pacte d'ERC amb el Govern per als PGE del 2021 per intentar guanyar part dels vots de la formació republicana. "Quan algú és capaç de plantejar-se fer un Govern amb forces no independentistes és obvi que no treballa cap a la independència", va dir fa uns dies a Catalunya Ràdio, mostrant la seva tendència en contra de les actuacions d'ERC.





També és un tema clau de debat la taula de diàleg amb el Govern, que Aragonès ha defensat. Mentre el candidat d'ERC intenta acostar-se al Govern actual i aprofitar els nous pressupostos perquè Catalunya pugui sortir de la crisi provocada per la pandèmia, la de JxCat és actuar sol.





Dilluns, Borràs assegurava que si Aragonès guanya les eleccions, espera que els republicans es mostrin contundents en el debat independentista perquè sinó JxCat no pactarà amb ERC. Per a ella, no només cal proclamar-se com independentista, sinó que cal demostrar-ho: "No cal dir que ho ets, cal fer-ho. Hem aconseguit la independència? No, i això frustra molta gent", ha assegurat.





De moment les enquestes donen la victòria a ERC i a més assenyalen que la formació republicana podria guanyar més de 100.000 vots que en les últimes eleccions van ser per a la llista de Puigdemont.





Relació amb Puigdemont i Torra

Laura Borràs va entrar en el procés independentista a 2017, quan va presentar un manifest de suport al referèndum, i es va convertir en diputada després de les eleccions de 2017 . En aquest moment, Puigdemont, amb qui mantenia una relació més estreta que ara, li va demanar que ella mateixa llegís el text. Tot i que la relació entre Puigdemont i Borràs s'ha refredat, i l'expresident preferia al conseller Jordi Puigneró com a candidat, des del partit són conscients que el tàndem Borràs - Puigdemont és el millor de cara a les eleccions.





D'altra banda, Borràs sempre ha mantingut una gran relació amb Torra, que l'ha recolzat en tot moment, especialment durant el seu procés judicial i va demanar el vot per a ella de cara a les primàries del partit.