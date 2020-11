Condemnada a 16 anys de presó per deixar morir de gana al seu nadó

L'Audiència de Màlaga ha condemnat a un total de 16 anys de presó a la dona declarada culpable de la mort del seu nadó, a la qual va abandonar sola a la casa durant més d'un mes tan sols amb un biberó i unes galetes. Així, se li imposen 15 anys de presó per un delicte d'assassinat i un altre any de presó per abandonament temporal de menor.





La dona es va quedar embarassada al seu país, el Marroc, i es va traslladar a Espanya a la fi de març de 2017, donant a llum a la localitat malaguenya de Vélez-Màlaga el 4 de maig d'aquest any. A mitjan 2018, es va traslladar a la capital malaguenya on va llogar un apartament, començant a treballar a l'agost com a cambrera i relacions públiques en una discoteca.





Segons es declara provat en la resolució, i van considerar els membres de jurat, "donat l'horari nocturn de treball, l'acusada quan marxava a la discoteca deixava sola la seva filla, que tenien llavors amb 15 mesos, al dormitori de l'apartament sobre el llit i quan acabava la seva jornada laboral, sobre les 06.00 hores, no tornava a casa sinó que s'anava a la d'una amiga.





Així, la Sala precisa, tal com la dona va reconèixer durant el judici, que ella no tornava a l'apartament fins almenys les 14.00 hores, "de manera que durant aquest període de temps i pràcticament de forma diària romania sola a casa desproveïda d'atenció afectiva i de les atencions físiques --bebida, alimentació i higiene-- precisos per a un nadó de la seva edat ".





Així mateix, des de mitjans de setembre, la dona va passar a quedar-se a dormir de forma habitual a la casa d'un amic, "deixant sola tota la nit i fins al vespre següent a la seva filla", després del que tornava al seu apartament per alimentar-la i tornar a sortir; una situació que va seguir fins i tot un cop acabada la relació laboral amb la discoteca, ja que "va mantenir una intensa vida nocturna".





Als seus amics els deia que la seva filla estava a casa amb una persona encarregada de atendre-la. Un dia del mes d'octubre, l'acusada va marxar de la casa i no va tornar més, "sent conscient que de forma ineludible anava a produir el resultat de la mort de la seva filla si com a mare i única responsable de la seva cura deixava de prestar-li la atenció indispensable per a la seva vida ".





Així, la va deixar tancada al dormitori de la casa, sobre el llit amb la porta tancada i la persiana baixada, en condicions de foscor tan sol amb un biberó i unes galetes. L'acusada va sortir del domicili i va tancar la porta amb la clau de la qual només disposava ella, "acceptant que anava a acabar amb la vida de la seva filla", que comptava amb uns 17 mesos i que no podia valer-se per si mateixa.





No va tornar "mai més al domicili en vida de la seva filla", diu la sentència, apuntant que, a més, "no va comunicar ni als seus amics ni a la seva parella sentimental ni a la seva família ni a cap institució el parador de la seva filla ni la situació de privació efectiva d'assistència d'aigua i aliment en què l'havia deixat i que anaven a causar ineludiblement la mort ".





Mentrestant, la dona "continuava amb la seva vida social nocturna, arribant fins i tot a celebrar una festa per la seva vintè aniversari". Els germans de l'acusada van viatjar a Màlaga perquè no podien contactar amb ella i quan es van trobar els va assegurar que la bebè estava amb una dona, però, a l'insistir, els va dir que l'havia deixat sola a casa feia un mes i es va donar a la fugida.





Els germans van comunicar el que havia passat a la Policia Local que va trobar a la nena morta a la casa. Segons les dades forenses, la mort es va produir "en un període mínim d'entre 26 i 30 dies anteriors a la troballa de l'cadàver", sent la causa fonamental "abandonament infantil que inclou quadres de malnutrició, inanició, deshidratació i falta de cures mèdiques i higiènics adequats ".





Per a la Sala, a l'igual que ho van determinar els jurats, els fets suposen un delicte d'abandonament temporal de menor, assenyalant que es constata que l'acusada quan deixava sola tota la nit i fins al vespre següent a la seva filla al domicili "era conscient dels perills amb els que la menor es podia trobar, i havia de preveure la situació tremendament traumàtica de la menor ".





Així, la magistrada-president incideix que l'acusada havia de preveure "com podia reaccionar l'beu quan ningú consolés seu plor, ni la atengués a les seves necessitats bàsiques", apuntant que "no obstant això, va procedir a marxar i abandonar a la seva destinació a la seva filla, conducta que es repetia diàriament per temps indefinit ". A més, assenyala que no va contactar amb ningú per demanar ajuda en la cura de la seva filla.





Pel que fa a l'delicte d'assassinat, en comissió per omissió, amb la concurrència de la traïdoria trucada de desemparament, es declara que l'acusada coneixia la seva responsabilitat pel que fa mare de la bebè, "i malgrat això no només no li va proporcionar atenció sinó que la va deixar tancada al seu domicili, sense mes companyia que un biberó i un paquet de galetes aproximadament durant un mes i mig, sabent que posava en perill la seva vida ".





Finalment, recorda la magistrada que els jurats van arribar "a l'absoluta certesa" de l'acció que l'acusada hauria d'haver realitzat "voluntàriament i que hauria evitat el resultat". "Com s'ha assenyalat, n'hi havia prou amb atendre la nena, prestant-li l'assistència precisa, o bé demanar l'auxili terceres persones o dels serveis socials, però conscientment va ometre l'actuació que li era exigible, creant amb això un risc per a la vida de la seva filla de curta edat ".