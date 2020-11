ERC felicita Borràs per la seva elecció però retreu la seva obsessió d'atacar

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha felicitat aquest dilluns a la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, per la seva elecció com a candidata a la Presidència de la Generalitat, però ha retret la seva "obsessió d'atacar ERC ".





Ho ha dit en roda de premsa telemàtica al costat del coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, després que Borràs hagi afirmat que no n'hi ha prou amb proclamar-se com independentista, sinó demostrar-ho, i hagi avisat a ERC que "qui pacta amb partits que no són independentistes, no està treballant per aconseguir la independència ".





Vilalta ha demanat no equivocar d'adversari, ja que considera que és l'Estat i no altres partits independentistes: "No compartim aquesta obsessió d'atacar ERC per part de representants de JxCat. Som companys de viatge i, per tant, posem-nos a treballar en allò que ens pot fer forts, que és traçar la unitat estratègica, buscar el màxim d'aliances i treballar per avançar en el camí cap a la república catalana ".





La dirigent republicana ha rebutjat entrar "en el joc de qui és més independentista" i ha emplaçat JxCat a ocupar-se de l'espai de centre dreta per aconseguir el millor resultat possible per a l'independentisme en els comicis previstos el 14 de febrer.





ALIANCES





També ha recalcat que ERC té clar que la prioritat en les aliances després de les eleccions és pactar amb partits independentistes sense renunciar a ampliar-les a formacions amb què es "comparteix part del camí", com la defensa del dret a l'autodeterminació, però ha insistit que no pactaran amb el PSC.





En aquest sentit, s'ha preguntat si JxCat té tan clar com ERC que no pactarà amb el PSC després de les eleccions: "Si això va, com sembla que va com apunten les enquestes, entre Pere Aragonès i Miquel Iceta, què farà JxCat quan arribi el moment? ".





"La pregunta que vam llançar és si això la resta de formacions independentistes també ho tenen clar. Perquè aquí els últims que han pactat últimament amb el PSC a la Diputació de Barcelona és justament JxCat per excloure ERC", ha advertit.