La majoria dels veïns de Badalona (50,8%) consideren que la ciutat millorarà en els propers anys

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i la regidora de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Comunicació i Turisme, Rosa del Amo, han presentat avui en roda de premsa els resultats de l’enquesta sociopolítica de Badalona de l’any 2020. Més del 95% dels enquestats han reconegut sentir-se molt o bastant preocupats per la crisi econòmica que vindrà. No obstant això, a la pregunta sobre si creu que Badalona millorarà en els pròxims 5 anys, una majoria de prop del 51% dels enquestats confia en el futur de la ciutat, davant d’un 26% que creu que continuarà igual i un 12% que considera que empitjorarà.





A la pregunta sobre l’evolució de l’estat de Badalona en els darrers 5 anys, només un 20% percep que Badalona ha millorat, un 32% la veu igual i prop d’un 45% assenyala que s’ha empitjorat.





Entre els resultats destaca que el 79,5 dels enquestats se senten molt o bastant satisfets de viure a Badalona, una satisfacció que creix més de 8 punts respecte a l’any anterior.





Pel que respecta als principals problemes de Badalona, l’enquesta reflecteix, com en edicions anteriors, la seguretat ciutadana (28,8%) i la neteja (12,3%) com els elements més destacats. Igual succeeix en els aspectes més valorats de Badalona, on repeteixen el mar i la ubicació, amb prop de 60%; els espais públics (40,7%) i la qualitat de vida i la gent (24,4%) com els atractius més potents de la ciutat.





L’enquesta sociopolítica del Badalona 2020 també reflecteix que la ciutadania valora amb una puntuació per sobre de 7 bona part dels equipaments de la ciutat. El Museu Municipal i les escoles bressol encapçalen la valoració, amb un 8,31 i 8,29 punts respectivament, seguits del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), les biblioteques, els casals de gent gran, l’Hospital Municipal i el Badiu Jove, entre altres.





Com a novetat, a l’enquesta del 2020 s’ha preguntat sobre els aspectes laborals, educatius i de connectivitat durant la pandèmia. La connectivitat a Internet de les llars de Badalona és d’un 89,7%, xifra que encara s’enfila més amunt, fins al 97,7% entre els ocupats i els estudiants. Tot i això, s’ha detectat que un 16,1% dels menors escolaritzats han tingut dificultats per continuar amb la seva educació en línia.





L’enquesta també recull que pràcticament tota la ciutadania (un 97,7%) és coneixedora del canvi d’alcaldia que va tenir lloc el passat mes de maig.





Valoració política





L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacat que “ens omple d’orgull que s’hagi incrementat un 8% la satisfacció dels badalonins de viure a la ciutat”. L’alcalde creu que els resultats de l’enquesta “són una esmena a la totalitat per als partits de l’oposició i reflecteix un suport i una confiança respecte a l’actual govern municipal”. “Hi ha hagut un canvi de mentalitat, els veïns confien ara, malgrat tot el que està passant, que la ciutat de Badalona millorarà en els pròxims anys i a tots els barris ja comencen a percebre aquestes millores. És un honor comptar amb aquest suport i a la vegada una gran responsabilitat ”, ha afegit l’alcalde.





Garcia Albiol ha afegit que “som conscients que encara cal millorar en la seguretat i en la neteja com a principals problemes detectats, tot i que estem revertint aquesta situació”. En aquest sentit Garcia Albiol ha reclamat collaboració més enllà del govern municipal per treballar en la millora de la imatge externa de la ciutat de Badalona i en augmentar l’orgull de viure a la ciutat.





Característiques tècniques de l’Enquesta sociopolítica a Badalona 2020





L'enquesta sociopolítica de Badalona de l'any 2020 ha estat realitzada per l'Institut Opinòmetre, la mateixa empresa encarregada de fer els darrers tres estudis. En aquesta edició, s'han seguit els mateixos paràmetres que en les anteriors enquestes, però s'han introduït variants derivades del context actual, marcat per la pandèmia de la Covid-19 i el canvi d'alcaldia del passat mes de maig,.





Per fer aquest estudi, entre el 29 d'octubre i l'11 de novembre es van realitzar 1.100 entrevistes a persones de 16 i més anys residents i empadronades al municipi entre. Aquesta mostra s'ha estratificat en 5 zones i el nombre d'entrevistes a realitzar a cada zona s'ha determinat mitjançant afixació no proporcional, de manera que el nombre d'entrevistes és el mateix a totes elles.