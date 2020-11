Devolució rebut: Eloi Badia aposta per la desinformació quan descriu les actuacions de l'empresa mixta de l'aigua de Barcelona

El regidor de l'Ajuntament de Barcelona i Vicepresident de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB , Eloi Badia, ha citat els mitjans posar en el seu coneixement l'obertura d'un expedient a la empresa Mixta de l'Aigua de l'AMB perquè segons les seves paraules "presumptament ha vulnerat el dret dels consumidors a obtenir una informació total i no parcials en relació a la devolució de l'import derivat de la lectura estimada dels comptadors d'aigua durant la pandèmia del Covid-19".









Eloi Badia en roda de premsa 30/11/20









El cas és que el regidor barceloní ja coneixia en aquells moments que Aigües de Barcelona havia regularitzat més de 165.300 factures afectades pel Decret 675/2020 de l'AMB que matisa l'aplicació de l'article 60 del Reglament de Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua signat per ell mateix, Eloi Badia i que suposa gairebé la devolució de diners al 50% del total de persones afectades en una facturació bimensual. A més aquesta regularització, que afecta el 20% dels clients de la companyia mixta, s'està incloent de forma automàtica en les factures emeses des de l'11 de novembre. Encara que Badia ha demanat públicament una "actitud activa per part de la companyia" cosa que ja es realitza però que ell òbvia en les seves declaracions. Però per què ?. Per què un responsable polític li demanaria públicament a una empresa una cosa que aquesta ja està fent ?. No és potser això desinformar als barcelonins i ciutadans de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?.









Tweet de Decret signat per Eloi Badia al setembre de 2020.





Va afirmar Badia en les seves declaracions davant la premsa que "hauria de ser relativament senzill realitzar la devolució de l'import cobrat mitjançant estimació" i a l'ésser interpel·lat en el torn de preguntes per CatalunyaPress sobre si "creu que seria senzill per a l'Ajuntament de Barcelona realitzar per exemple la devolució del 20% del total de rebuts si es produís un error en el càlcul d'un impost com l'IBI (local) creu que seria senzill? ". Badia ha matisat llavors afirmant que "ell afirmava que el senzill era informar bé de l'error comès per la companyia d'aigua als usuaris afectats, no gestionar el volum de devolucions".





És a dir, Badia ha vingut a reconèixer en la seva intervenció "que la devolució de l'import d'un rebut amb un 20% d'usuaris afectats - 350.000 en aquest cas- requereix de temps".









Perquè la situació és complexa tenint present que el rebut de l'aigua es cobra bimensualment i el decret de rectificació de l'AMB va ser emès per Badia al setembre de 2020. I malgrat la seva complexitat per a novembre ja s'ha retornat al 50% dels usuaris afectats i a l'altre 50% se'ls retornarà en el següent període de facturació que es cobrarà al gener de 2021, segons Badia.





Arribats aqui que cal preguntar-se quant de temps estima el regidor Badia que hauria de solucionar-se la devolució ?. Quant de temps creu el propi Badia que serien capaços els tècnics del propi Ajuntament de Barcelona en gestionar una devolució d'aquest nivell amb els seus propis tècnics ?. De veritat ho sap ?. Seria senzill per a ells fer-ho tenint present que han de fer el càlcul del consum prorrogatejat en diverses factures, el recàlcul dels impostos associats- IVA, taxa de clavegueram, cànon de l'aigua i taxa de residus- i procedir a la devolució d'imports a afectats i les administracions que són alhora l'Estat, la Generalitat, l'AMB i 30 ajuntaments ?. La complexitat d'aquests càlculs creu que és senzilla Badia sobre 350.000 factures mentre s'emet amb normalitat les factures al 70% dels no afectats ?. En quin món viu Eloi Badia ?. Pensa abans d'afirmar que una cosa així és senzilla o ho diu sense pensar ?.





És a dir, demana a la part privada de l'empresa mixta de l'aigua una celeritat i agilitat que ni el mateix Ajuntament de Barcelona seria capaç de prestar-li als barcelonins, l'admeti Badia o no ho vulgui admetre en veu alta. Tal qual. És possible que això tingui molt a veure amb viure en una bombolla, que és on diuen que viuen els polítics que s'allunyen de la realitat. Serà aquesta la situació en què es troba Eloi Badia ?. Viu en una bombolla on hi ha una realitat que només ell coneix i per la qual no pot empatitzar amb la realitat quotidiana dels ciutadans per als quals treballa ?. Patirà com a polític en actiu el Síndrome de Hibris o l' efecte Dunning-Kruger ?









El regidor de l'Ajuntament de Barcelona i Vicepresident de l'Àrea de l'Àrea d'Ecologia de l'AMB, està enrocat en "parlar del seu llibre", però no del llibre on assumeix la responsabilitat dels seus càrrecs, sinó del llibre on els mals del rebut de l'aigua són de l'empresa que gestiona el cicle de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.









Que s'incorporés la nova taxa de residus que incrementa el rebut de l'aigua i després es fes marxa enrere després del majúscul escàndol social que va provocar la seva aplicació en plena pandèmia no té res a veure amb la devolució del rebut, perquè és una cosa que nega Eloi Badia . Encara que la va haver de retirar, la taxa de residus, fins a nou avís. No té res a veure. I ell com s'ho creu ho afirma i es reafirma en negar-ho. El regidor separa el que no li interessa i posa el focus només en el que li interessa per apropar-lo al seu relat de reducció i simplificació de responsabilitats. Mentre l'oposició en el seu propi consistori el va advertir, per activa i per passiva, que deixés de carregar impostos que no toquen en el rebut de l'aigua i el 69% dels barcelonins es mostrava en contra de l'aplicació d'aquesta taxa en el rebut de l' aigua.





La regidora de Cs Llum Guilarte va arribar a afirmar que l'executiu municipal havia "donat un cop de sabre" als barcelonins cobrant aquesta taxa i havia instat Badia a revisar les ordenances vigents i a eliminar els increments per al 2021. Mentre per Josep Bou ( PP), la taxa de residus va ser "un cop afegit a famílies afectades per la crisi" que no beneficiava a ningú; i segons Eva Parera (BCN Canvi), la taxa produiria els efectes contraris als que pretenia el Govern municipal, qualificant-la de indiscriminada.





















Però segons Badia, la taxa de residus no ha tingut res a veure en l'increment de la factura de l'aigua dels barcelonins. No és potser aquesta negació reiterada un acte de desinformació deliberat del regidor Badia als ciutadans ?. Qui desinforma aquí? . I per què ?.





I mentre davant els mitjans parla de l'obertura d'un expedient a l'empresa d'Aigua Mixta de l'AMB perquè segons les seves paraules presumptament "ha vulnerat el dret d'informació dels usuaris, donant que s'ha detectat des de l'Ajuntament que se'ls està facilitant una informació parcial sobre el que ha passat en relació a la devolució de l'import derivat de la lectura estimada dels comptadors d'aigua durant la pandèmia del Covid-19 ".









Descàrrega Badia a l'empresa mixta la responsabilitat única de fer primer una "devolució activa del rebut de l'aigua sense que hi hagi la reclamació de client", quan l'empresa ja està activant en compliment del requeriment de l'AMB la devolució automàtica als afectats.





Però Badia també vol que es "faciliti la informació completa sobre el que ha succeït". Sense esmentar tan sols que existeix un web creada per resoldre els dubtes dels afectats, que ell coneix però de la qual no informa davant els mitjans de comunicació perquè això és cosa de l'empresa que gestiona i l'AMB no informarà de cap manera als afectats, tampoc al seu web. S'oblida Badia que ell mateix com a responsable de la part pública és també part interessada en què els afectats estiguin degudament informats, també per ell, en totes les ocasions en què tingui oportunitat de fer-ho. Encara que ell no assumeix aquesta responsabilitat, o això sembla desprendre de la seva manera d'actuar i les seves paraules. Ell diu una cosa però fa una altra. Demana però no compleix. Té més informació de la qual afirma tenir però no la comparteix amb els mitjans. En el que pot qualificar-se com una manera subtil de desinformació pública. Però per què ?.









Imatge de la web informativa de l'empresa mixta d'aigua de l'AMB.





És a dir parla de desinformació per part de l'empresa mixta d'aigua de Barcelona i ell mateix desinforma als barcelonins. Vostès entenen a què juga el regidor Badia ?. En l'explicació relatada per Badia on diu "l'Ajuntament de Barcelona ha detectat una informació parcial de l'empresa d'aigües als usuaris" i afegeix "se'ls està dient que aquesta regularització és deguda només a la incorporació de la taxa de residus a la factura, cosa que és una informació parcial i no el que ha passat ".









Repassant el web informatiu diu el següent:













Aquesta és la informació facilitada als afectats. Pel que Badia al parlar de "hem detectat que només parlen de la taxa de residus" estaria faltant a la veritat . Parlaria de la part que li interessa i no del que passa realment en el seu conjunt. Explicar com es distribueixen els imports de la factura de l'aigua no és parlar únicament de la Taxa de residus com pretén fer entendre Badia als barcelonins sinó fer una necessària pedagogia de la distribució del cost i on va a parar. I on el 80% del pagament va a parar a les arques de les administracions. Potser Badia volia parlar d'això davant els mitjans però es va fer un inusitat embolic de drets que va voler veure ell confrontats a l'embolic de la devolució del rebut de l'aigua, el dret a la informació i el dret a la informació veraç. Per res enfrontats sinó oportunament aplicats.





Quan l'empresa mixta informa als seus clients sobre on van a parar els diners que paguen, respecta tant el dret a la informació com posa en valor el dret a una informació veraç i no parcial. Tot el contrari que afirma que succeeix el regidor Badia. I per a mostra una imatge perquè jutgin vostès mateixos sobre l'explicació de la nova factura de l'aigua.

















https://www.aiguesdebarcelona.cat/es/blog/portada/-/blogs/la-nueva-factura?utm_source=catalunyapress&utm_medium=banner&utm_campaign=factura2020_cast





El cobrament sobre lectura estimada va ser avalat per un informe del Servei de el Cicle de l'Aigua de l'AMB a què va tenir accés CatalunyaPress que diu literalment que "es considera que la situació d'excepcionalitat viscuda ha superat el que preveu el Reglament de el servei metropolità de el cicle integral de l'aigua, i per tant, s'hauria de procedir d'un altre manera, de forma que el que paga l'usuari pel servei de proveïment d'aigua i pel cànon de l'aigua s'ajusti més als trams que realment consumits que si s'hagués produït la lectura del comptador, i no d'acord a l'consum artificial provocat per una regularització de la lectura estimada d'un període de facturació a el següent ". Una cosa que Eloi Badia nega davant els mitjans.





És a dir, es proporciona a la web de l'empresa mixta la mateixa informació donada per l'AMB. La mateixa. Pel que si el regidor Eloi Badia cités en les seves intervencions públiques la web on han de dirigir-se els afectats o aquells que es creuen afectats no hauria de obrir-cap expedient a l'empresa mixta de l'aigua que està donant la mateixa informació facilitada pels tècnics de l'AMB. Un informe tècnic que Badia ha negat que existeixi a preguntas de Catalunyapress aquest mateix dilluns. No és un domento fals ni el que els expliquem és una Fake News. El document a més té el codi de validació

5MJ38-CRLLZ-TXDKL està datat el 03/09/2020. Badia desinforma fins i tot negant els documents dels tècnics de la seva Àrea de l'AMB. Increïble però cert. Tal qual.





































Però encara hi ha més. Perquè Badia afirma que l'empresa no és proactiva en la devolució als afectats de la regularització de la factura de l'aigua quan també al web se'ls informa als usuaris que "Aigües de Barcelona està regularitzant els imports, de forma automàtica en les factures emeses des del 11 de novembre, distribuint uniformement els consums estimats des del 14 de març fins que s'han pogut llegir els comptadors físicament ". És a dir, Badia afirma que l'empresa ha de regularitzar "per iniciativa pròpia" i no per "reclamació" la devolució de l'import de les factures. L'empresa ho està fent així i informant que ho fa i el regidor Badia ho nega. De veritat, algú informa al senyor Badia que el que diu no és cert o ningú gosa portar-li la contrària ?.













https://www.regularizacionfacturaagua.com/









Comprovin vostès mateixos tot el que els diem i facin-se una composició de lloc. Facin-se també aquesta pregunta: aquí, qui desinforma l'empresa mixta d'aigua de Barcelona o el regidor Eloi Badia ?.





Afirmem que Eloi Badia ha tornat a mentir i ja en van uns comptes mentides encadenades. Algú pensa fer alguna cosa amb aquest polític que es creu impune i ens vol salvar a tots, però no d'ell?





A la vista de l'actuació singular d'aquest vicepresident de l'AMB, Badia no és part de la solució dels problemes dels barcelonins i la seva àrea metropolitana, sinó de la generació d'un problema continu en una guerra personal sense quarter. Aquest dilluns ha escenificat Badia un nou acte en el qual no assumeix ni una sola responsabilitat sobre el que ha passat al mes de març en plena pandèmia i tenint a sobre un decret estatal publicat al BOE de declaració de l'Estat d'Alarma i carrega tot sobre les espatlles de la part privada d'un organisme nascut de la col·laboració pública-privada, de què forma part des de tres llocs, com a Ajuntament de Barcelona, com a membre de l'AMB i dins l'òrgan d'aquesta empresa mixta. Ell que ha d'estar triplement alerta i ser triplement actiu en solucionar els problemes que tinguin lloc i que atenen a una norma obsoleta de la pròpia AMB, ho nega tot. Perquè no hi ha millor defensa que un bon atac no els sembla ?.





El reglament de l'AMB segons ha afirmat Badia serà modificat perquè no "hi hagi lloc a malentesos" però segueix afirmant "que no hi hauria falta canviar-lo". Sí, han llegit bé. L'AMB canviarà un Reglament que no "caldria canviar" perquè "funciona". Ha generat en la seva aplicació l'afectació de 350.000 famílies, però Eloi Badia no creu que el "reglament sigui el problema" però ho canviaran. Sí, quan un polític es creu les seves "pròpies mentides" és capaç d'elaborar argument tan absurd com el que els relatem.









I mentre ell viu en el seu món, una companyia catalogada de servei essencial, fa malabarismes. Manté actiu el servei sense talls durant tota la pandèmia i afegeix sobrecàrrega al seu equip administratiu en la regularització d'aquests rebuts de l'aigua. Badia és algú sense empatia alguna. Un signe en un polític més que preocupant pel poc temps en anys que porta Eloi Badia en el seu lloc. Ha perdut l'empatia, està fora de la realitat i viu en un núvol on tots li donen la raó i ningú li porta la contrària. Un terra de cultiu perfecte per encadenar un nyap rere l'altra i ell atresora a la ciutat comtal uns quants.





Durant aquesta emergència sanitària, Aigües de Barcelona va adoptar una sèrie de mesures davant la pandèmia amb un doble objectiu: garantir la continuïtat del servei i protegir la salut, tant dels treballadors i treballadores, com dels clients i de la ciutadania en general.





Una de les mesures va ser suspendre temporalment les lectures físiques dels comptadors d'aigua. D'acord amb el que preveu l'article 60 del Reglament de Servei Metropolità del Cicle Integral de l'Aigua, aprovat per l'AMB, es va procedir a aplicar lectures estimades basant-se en els consums d'aquest mateix període de l'any anterior.





La desinformació suposa una vulneració dels drets dels barcelonins i va en detriment de la qualitat democràtica de les institucions públiques.El regidor Badia hauria de deixar de desinformar als mitjans a les rodes de premsa perquè segons les seves pròpies paraules cal defensar els "drets de tots a una informació completa i veraç ".





VÍDEO DE LA RODA DE PREMSA D'ELOI BADIA





















Roda de premsa del 30/11/2020









Seguirem informant ...