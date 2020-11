Renfe preveu ingressar fins a 156 milions d'euros addicionals amb la seva nova plataforma de mobilitat

Renfe espera atreure un mínim de 650.000 nous viatgers durant cinc anys, que es traduiran en uns ingressos addicionals de fins a 156 milions d'euros, gràcies a la posada en marxa de la seva plataforma de mobilitat integral 'Renfe as a Service' (RaaS).





El consell d'administració de l'empresa pública ja ha aprovat l'inici de l'procés de licitació per al desenvolupament d'aquesta plataforma, per un import total màxim de 39,4 milions d'euros per als cinc anys, incloent la construcció de la plataforma, les seves despeses derivats i una part d'incentius per objectius.





Segons informa Renfe, en els propers dies s'iniciarà el concurs per seleccionar un soci tecnològic i comercial per desenvolupar RaaS, mitjançant un model que inclou un cost fix més variables en funció de l'èxit del projecte, el que permet assegurar la implicació de l'adjudicatari.





"L'objectiu d'aquesta licitació no és una mera implantació tecnològica, sinó que es tracta de dissenyar, construir, comercialitzar i escalar un nou model de negoci sustentat en una plataforma digital per oferir una nova experiència de serveis de mobilitat", defensa l'empresa.





Les previsions de Renfe apunten que aquests 650.000 nous clients generaran al voltant de 1,8 milions de nous viatges, la qual cosa suposa incrementar entre un 3% i un 4% les vendes de bitllets de tren en els principals operadors.





La nova plataforma tecnològica, que proporcionarà una experiència d'usuari personalitzada, podria entrar en funcionament a finals de 2021 i aportar a la companyia uns ingressos addicionals d'entre 38 i 156 milions d'euros durant els cinc anys següents.





ACORDS AMB LA RESTA D'EMPRESES DEL SECTOR





RaaS permetrà planificar viatges des que el client surt de casa fins que arriba al seu destí i reservar tots els serveis addicionals necessaris durant el trajecte i en destinació, de manera que pugui planificar el seu viatge de porta a porta, tenir accés a mapes, missatges per guiar-se en la intermodalitat o recomanacions de millors rutes un cop iniciat el viatge.





'Renfe as a Service' busca integrar en una mateixa plataforma diferents modes de transport --tren, bicicleta, metro, autobús, carsharing o patinete--, que permetin al client una solució de primera i última milla per organitzar el seu viatge de principi a fi, a través d'un pagament únic sense sortir de l'aplicació.





Renfe assegura que la plataforma incorporarà l'oferta de transport públic i privat més àmplia possible. Per a la seva posada en marxa, RaaS buscarà acords amb empreses de transport públic, empreses de micromovilidad, cotxe compartit, fabricants tecnològics i sistemes de pagament.





"L'objectiu és crear una plataforma líder en el mercat de la mobilitat en els propers anys, en un context de competència ferroviària i oferta creixent de serveis, mantenint els valors de fiabilitat, confiança i seguretat, i servei d'alt valor afegit que caracteritzen Renfe ", explica l'operador.





Renfe pretén així col·laborar amb ajuntaments i amb les administracions territorials en la millora de l'ecosistema de mobilitat dels territoris on es desplegui i impulsar la transformació digital de la societat, fomentant un entorn més digital i sostenible en el conjunt de l'ecosistema de mobilitat.